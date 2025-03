Viviana Canosa no afloja y pone al Gobierno contra las cuerdas

Embed - "No podemos naturalizar lo que está sucediendo en Argentina", sentenció Viviana Canosa



Más tarde, reveló que durante un diálogo con su productor le comentó: "¿Sabés cómo me siento? Como en la época de la pandemia. Y no entendía por qué. Esa angustia, una herida abierta que queda abierta y terminé entendiendo. No podías salir con tu hijo al jardín de tu casa o a la calle tenías pánico de que te parara la Policía. Y yo siento que al Estado lo tenemos acá".