Vía Yanina Latorre, nuevo round de Jorge Rial - Luis Ventura

"No se le cumplió nada a ningún sponsor. Primero que la fiesta fue una mierda, todo fue berretada, todo empezó tarde, era todo al revés de todo. No es una cosa televisiva (...) y a ningún sponsor se le cumplió nada, entonces obviamente la gente quiere su guita", agregó.

image.png Susana Giméne fue otra de las figuras que criticó la organización del evento.

Otra cuestión polémica, la cual fue mencionada por la panelista Mariana Brey, fue la ausencia de ternas, lo cual se descubrió durante el desarrollo del evento. A raíz de esto, Latorre dijo:

Él (por Ventura) es el presidente de APTRA, tendrían que haber chequeado todo esto y fijarse a quién se lo daban y a quién invitaban Él (por Ventura) es el presidente de APTRA, tendrían que haber chequeado todo esto y fijarse a quién se lo daban y a quién invitaban

"Es muy desprolijo, si vos lográs un sponsor, vos tampoco le podés prometerle que entregue un premio. Porque los premios los entrega la gente de la tele. Esto es APTRA y es los Martín Fierro (...) Era todo un horror, era como la sociedad de fomento de barrio", sostuvo Latorre.

Durante el cierre de la entrevista, Rial le consultó a Latorre por el cruce entre Ventura y Ángel de Brito. Ante esto, la angelita manifestó: yo creo que se le fue la mano

Es una falta de respeto lo que se le está haciendo a Ángel. Primero, son del mismo canal. Segundo que ventura esta trabajando en el programa de (Karina) Mazzocco y creo que deberían respetar que en este momento, sacando a Tinelli, (De Brito) es el tipo que más éxito tiene en América. Ángel esta haciendo unos numerazos Es una falta de respeto lo que se le está haciendo a Ángel. Primero, son del mismo canal. Segundo que ventura esta trabajando en el programa de (Karina) Mazzocco y creo que deberían respetar que en este momento, sacando a Tinelli, (De Brito) es el tipo que más éxito tiene en América. Ángel esta haciendo unos numerazos

"Tratarlo de enano, hablar del hipotético suicidio de Fernanda Iglesias -que no me parece-, empezar a decir todo en contra de él, todo porque a Ángel no le gustaron los premios. Y no sé por qué, estaba casi contratado y no me queda claro, Ángel estaba casi contratado, había arreglado la guita (...) y Ventura lo bajó", cerró picante.

De este modo, Rial evitó involucrarse en la polémica y se cubrió tras la filosa lengua de Latorre, quien se encargó de liquidar tanto a Ventura como al organismo que preside.

