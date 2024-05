Tras los robos en vivo a Telefe y LN+, ahora le tocó a TN: Violento asalto

Horas más tarde, en diálogo con TN, Mozzón relató la escena: "No duró más de dos o tres minutos, paré a esperar la salida y salieron de no sé donde. Ahí siento que me arrancan la cámara y el otro me golpea en los riñones. Me gritó con un cuchillo amenazándome y me dijo: '¿Arranca la moto o no arranca?'".