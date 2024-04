Tenso cruce entre Luis Novaresio y titular de la ATE en LN+

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MercedesCabezas/status/1775527210637463662?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1775527210637463662%7Ctwgr%5E03a6472bfc7484252df6b748f808a6ab0ae5a339%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Factualidad%2Festatales-desbordaron-la-policia-toman-el-inadi-y-apuran-la-cgt-n574136&partner=&hide_thread=false Ingreso masivo de trabajadores y trabajadoras despedidas en la secretaría de trabajo en #CABA

"Mire, cuando me dijeron que estaba usted sabía que nos íbamos a pelear", retrucó con fastidio Aguiar, quien le solicitó a Novaresio hacerle una pregunta. "En lo general el periodista suele preguntar", respondió con cierta ironía el conductor, a lo que el titular de ATE dijo:

¿Vamos a poder intercambiar? El periodista dicen que no tiene que destratar al entrevistado ¿Vamos a poder intercambiar? El periodista dicen que no tiene que destratar al entrevistado

Ante esto, Novaresio se quedó en silencio, dándole pie al dirigente para que se expidiera. Sin embargo, puesto que volvió a omitir la pregunta, el periodista reiteró: "De los 517 telegramas recibidos, ¿cuántos ingresaron por concurso y oposición?". "La enorme mayoría de ellos", contestó Aguiar.

Instantáneamente, el conductor trató al sindicalista de mentiroso. "No le permito que me diga que estoy mintiendo, porque me acaban de votar a mí 354 mil trabajadores estatales (...) Me sigue interrumpiendo, no va a encontrar el título que busca. Búsquelo en otro lado", espetó Aguiar, quien concluyó la entrevista asegurando que "no existen 'ñoquis' en el Estado".

Despidos en el Estado: Gobierno lanzó advertencia y ATE no descartó nuevas medidas

En el edificio donde funcionaba el INADI, los trabajadores cesanteados por el Gobierno quisieron ingresar al inmueble pero la policía federal se apostó en los molinetes de acceso e intentó evitarlo. Sin embargo, fue temporal, porque los trabajadores pudieron eludir a las fuerzas de seguridad y entraron para realizar una manifestación en contra de los despidos.

El epicentro de la protesta sindical estaba en el exministerio de Trabajo sobre la calle Alem de esta capital. Allí, frente a las puertas de la actual Secretaría de Trabajo, empleados de ATE intentaron tomar el edificio ante los efectivos de la Policía Federal que se apostaron en el interior y los de la Ciudad de Buenos Aires que se ubicaron afuera, en las puertas del lugar.

Esta mañana, en declaraciones a Radio Mitre, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió a los sindicalistas:

No pueden usurpar algo que ya no tienen. Vamos a estar protegiendo todos los bienes públicos No pueden usurpar algo que ya no tienen. Vamos a estar protegiendo todos los bienes públicos

"La consecuencia de pensar que el Estado se puede financiar eternamente y agrandarlo a cualquier tamaño lo único que trae es inflación y pobreza al país. Ya hemos planteado que la Argentina es un país en que el orden y la convivencia deben ser los mecanismos de trabajo. Ya hemos planteado que la Argentina necesita orden y respeto a la propiedad", agregó.

Por otro lado, Aguiar alertó que podría haber "una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana" para repudiar los despidos de trabajadores estatales y criticó la militarización de ministerios y organismos públicos.

