Antes del paro y las tomas de ATE, Milei prorrogó contratos de estatales

Operativo de Seguridad y decreto de Milei

Desde el Gobierno, advirtieron que considerarán que los edificios públicos son “tomados” si ingresan a los mismos, personas que no estén habilitadas. En esa línea, activaron el comando unificado de todas las fuerzas federales.

Según el diario Clarín, la responsabilidad de que no ingresen cesanteados a las dependencias es el sector de recursos humanos de cada ministerio y de las comisarías internas de apoyo de cada Cartera.

En la previa a la jornada de protestas, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial este miércoles 3/4 un decreto firmado por Javier Milei que establece la prórroga de las contrataciones de personal en la Administración Pública Nacional hasta el 30 de junio de 2024.

El decreto se fundamenta en las leyes 11.672 (T.O. 2014), 24.156 y 25.164, que regulan el empleo público nacional. En particular, la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 prevé diferentes regímenes de personal, incluyendo el de contratación por tiempo determinado para servicios transitorios o estacionales no incluidos en el régimen de carrera.

La decisión de prorrogar los contratos se tomó ante el inminente vencimiento de los plazos establecidos por el Decreto 84/23, que había limitado la posibilidad de contratar personal en ciertos organismos. Con esta prórroga, se busca evitar interrupciones en la prestación de servicios públicos y asegurar el normal desempeño de la Administración Pública Nacional, indicó la agencia NA.

