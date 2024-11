Sergio Lapegüe abandona TN antes de tiempo: Quién lo reemplaza

Hay nuevos conductores para la primera mañana de TN. Él, va a tener que dejar un histórico trabajo de muchísimos tiempo para hacer esto, y ella estaba en negociaciones con otras señales de noticias y dijo: 'Yo si no conduzco, me voy de TN'. Así que no era conductora, y ahora lo va a ser Hay nuevos conductores para la primera mañana de TN. Él, va a tener que dejar un histórico trabajo de muchísimos tiempo para hacer esto, y ella estaba en negociaciones con otras señales de noticias y dijo: 'Yo si no conduzco, me voy de TN'. Así que no era conductora, y ahora lo va a ser

Acto seguido, el panelista dio a conocer los nombres de los comunicadores: "Los nuevos conductores de la primera mañana de TN son el señor Mario Massaccesi, que va a, seguramente, dejar la conducción de 'Síntesis', porque termina muy tarde, se va tener que levantar muy temprano, y la señora Paula Bernini".

Sergio Lapegüe detalló los motivos de su renuncia en TN: "Me estaba apagando"

El pasado domingo (24/11) Sergio Lapegüe dialogó con Pablo Montagna para su ciclo Pasa Montagna de Radio Rivadavia. Durante la nota, el conductor explicó los motivos de su salida de TN tras 34 años y se refirió a lo que será su próximo desafío en la pantalla de América TV.

Sin dar rodeos Lapegüe afirmó que, tras varios años de ser tentando por otras emisoras, fue él quien decidió dar por finalizada su etapa en Artear. "Fui a avisar que me iba", sostuvo, y agregó:

Yo este año esperaba hacer El Galpón, pero no salió. Hablé con Pablo Codevilla (gerente de contenido de El Trece) y me dijo: 'no hay plata'. Esto fue en marzo, me dijo que empezábamos a mitad de año pero nunca más me llamó. Son cosas que van generando dolor. Por lo menos un llamado para avisarte. Entonces me di cuenta que eso ya no iba a salir Yo este año esperaba hacer El Galpón, pero no salió. Hablé con Pablo Codevilla (gerente de contenido de El Trece) y me dijo: 'no hay plata'. Esto fue en marzo, me dijo que empezábamos a mitad de año pero nunca más me llamó. Son cosas que van generando dolor. Por lo menos un llamado para avisarte. Entonces me di cuenta que eso ya no iba a salir

A su vez, el periodista le explicó a Montagna que ya no se sentía cómodo al frente de Tempraneros y que eso también lo empujó a renunciar: "Me estaba apagando con respecto a las noticias muy duras, por eso empecé a hacer más show adentro del noticiero".

En efecto, durante otra reciente entrevista que le concedió a Infoabe Lapegüe sostuvo que se sentía "aburrido" de su programa en TN. "Cuando arrancaba 8:50 le decía a Rox [Vázquez]: 'Uf, una hora más falta' (...) Yo decía: 'Qué suerte, a las 10:00 me voy. Chau, besito. Me sentía feliz yéndome", confesó.

Con respecto a lo que será su nuevo programa en las mañanas del canal de aire del Grupo América, el conductor adelantó: "En principio, saldremos al aire el 3 de febrero a las 10am. Todo lo que le planteé a la productora les encantó. Iremos viendo cómo se conforma el grupo".

La idea es algo en donde participe gente, que sea divertido. Con música y cocina. Es verdad que, por respeto a TN, no quiero competir con ellos. Dije que me sentía raro compitiendo. 'Tempraneros' es hasta mío el nombre, es como un hijo. Por eso, me voy a reinventar haciendo otra cosa, un magazine tipo show. Soy muy agradecido de estos 34 años. Terminé haciendo los programas más vistos, habiendo trabajado en todos los puestos. Me voy con una mano atrás y una adelante La idea es algo en donde participe gente, que sea divertido. Con música y cocina. Es verdad que, por respeto a TN, no quiero competir con ellos. Dije que me sentía raro compitiendo. 'Tempraneros' es hasta mío el nombre, es como un hijo. Por eso, me voy a reinventar haciendo otra cosa, un magazine tipo show. Soy muy agradecido de estos 34 años. Terminé haciendo los programas más vistos, habiendo trabajado en todos los puestos. Me voy con una mano atrás y una adelante

"Son muchos años, tantas cosas para decir, y despedirme de ese lugar va a ser muy fuerte. No sé si el canal está preparando algo, no lo sé, pero para mí va a ser un 'Hasta luego' agradecido. Me quiero despedir porque me voy feliz. Tengo que irme con una sonrisa, pero me parece que me voy a ir llorando", concluyó.

