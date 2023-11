Por qué Sergio Lapegüe no estuvo presente en TN

Hacer lo que nos gusta es el placer de las personas felices, y yo soy feliz trabajando. Pero claro, con fiebre y todo, y durmiendo poco, me fui a Córdoba a presentar mi libro y seguí trabajando dos fines de semana sin descanso. Eso le va pasando factura a uno. Hoy fui al médico y me dijo que tengo neumonía Hacer lo que nos gusta es el placer de las personas felices, y yo soy feliz trabajando. Pero claro, con fiebre y todo, y durmiendo poco, me fui a Córdoba a presentar mi libro y seguí trabajando dos fines de semana sin descanso. Eso le va pasando factura a uno. Hoy fui al médico y me dijo que tengo neumonía