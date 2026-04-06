"No sabés votar": Fuerte cruce político entre Marcela Tauro y Viviana Colmenero

Aunque el punto más fuerte del cruce llegó cuando la mediática se colgó la bandera del "bien" y vinculó directamente el voto con las consecuencias sociales, con una apelación directa a la situación económica y social: "Milito para el bien Marce, no para la gente del mal, que pide créditos millonarios y a los jubilados le cortaron los créditos del ANSES".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TugoNews/status/2040924852622627087&partner=&hide_thread=false -Mira, yo no quiero opinar de política

+Vos que NO SABES VOTAR, no deberías opinar de política

-Bueno en este país todos votamos mal, son todos iguales

+La próxima vota bien, no por los que piden créditos MILLONARIOS y a los jubilados no les dan nada



Y ESTA BASADA?? Domó pic.twitter.com/0bRIqpg2nD — TUGO News (@TugoNews) April 5, 2026

Redes sociales: Quién "ganó" el cruce según los usuarios

Si algo terminó de convertir este cruce en un fenómeno fue la reacción en redes sociales. En pocas horas, el video circuló con miles de reproducciones y comentarios, especialmente en X e Instagram, donde el público no solo opinó sino que tomó partido de manera muy marcada.

image En redes, la mayoría apoyó a Colmenero por mostrarse abiertamente crítica al gobierno y criticó con dureza la postura neutral de Tauro.

En este caso, el clima fue claramente favorable a Viviana Colmenero, por su postura abiertamente crítica al gobierno de Javier Milei. Entre los comentarios más representativos aparecen:

"Es Viviana Colmenero. Qué bien hicimos en hacerla ganar GH 3"

"Jajaja le pararon el carro a Marcela Tauro, espectacular"

"Grande Colmenero!"

"No votamos todos mal. Que vos no tengas conciencia de clase es tu problema"

Quitando el tono irónico o directamente agresivo, se repitió una validación de la postura de Colmenero, celebrada con expresiones como "la domó" o "basada". En paralelo, Tauro recibió críticas que apuntaron tanto a su posición como a su forma de argumentar. Incluso un detalle mínimo, como un lapsus al hablar, fue tomado por los usuarios y transformado en meme.

La política no solo está en todos lados, sino que además se discute cada vez con más intensidad, incluso en los lugares donde antes predominaba el entretenimiento puro.

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