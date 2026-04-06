La discusión entre Marcela Tauro y Viviana Colmenero arrancó como un típico momento incómodo de TV, pero terminó escalando fuerte en redes y metiéndose de lleno en la política, un terreno que siempre genera ruido. El cruce pasó a transformarse en un debate con repercusión inmediata y posiciones bien marcadas... y una frase que en redes todavía sigue picando.
GRIETA EN EL ESPECTÁCULO
"No sabés votar": Fuerte cruce político entre Marcela Tauro y Viviana Colmenero
Marcela Tauro y Viviana Colmenero se agarraron en vivo por política y las redes explotaron. Chicanas, grieta y una pelea que ya tiene ganador según Twitter.
De la TV al choque político: qué se dijeron Marcela Tauro y Viviana Colmenero
Todo se dio en el marco de la repercusión por el regreso de figuras históricas de Gran Hermano, como Tamara Paganini, lo que motivó a distintos programas a buscar la opinión de ex participantes. En ese contexto, Viviana Colmenero (la tercera ganadora del reality) fue invitada a Infama y, en medio de la charla, apareció el tema político.
Ahí fue cuando Marcela Tauro intentó bajar el tono rogando que no se toque el tema político para que el público no cambie de canal: "De política no, por favor, porque la gente se nos va". Sin embargo, lejos de esquivar el tema, la ex hermanita decidió ir al frente y lanzó una acusación directa: "Che Marce, vos que no sabés votar, no tenés que hablar de política. Lo dijiste en un stream".
Tauro respondió con un tono menos confrontativo, intentando correrse de la acusación puntual para ampliar el diagnóstico: "No dije que no sé votar. Trabajo en el medio y me banco sola hace 80 años ya. Es un país en que siempre lamentablemente votamos todos mal".
Ya desde ahí quedó marcado el eje del debate. De un lado, una mirada crítica generalizada hacia la dirigencia; del otro, una postura que insiste en que no todas las decisiones son iguales. En esa línea, Colmenero redobló la apuesta: "Vos votaste mal, la próxima vez votá bien por favor, porque sino después lo tenemos que padecer todos".
Aunque el punto más fuerte del cruce llegó cuando la mediática se colgó la bandera del "bien" y vinculó directamente el voto con las consecuencias sociales, con una apelación directa a la situación económica y social: "Milito para el bien Marce, no para la gente del mal, que pide créditos millonarios y a los jubilados le cortaron los créditos del ANSES".
Redes sociales: Quién "ganó" el cruce según los usuarios
Si algo terminó de convertir este cruce en un fenómeno fue la reacción en redes sociales. En pocas horas, el video circuló con miles de reproducciones y comentarios, especialmente en X e Instagram, donde el público no solo opinó sino que tomó partido de manera muy marcada.
En este caso, el clima fue claramente favorable a Viviana Colmenero, por su postura abiertamente crítica al gobierno de Javier Milei. Entre los comentarios más representativos aparecen:
- "Es Viviana Colmenero. Qué bien hicimos en hacerla ganar GH 3"
- "Jajaja le pararon el carro a Marcela Tauro, espectacular"
- "Grande Colmenero!"
- "No votamos todos mal. Que vos no tengas conciencia de clase es tu problema"
Quitando el tono irónico o directamente agresivo, se repitió una validación de la postura de Colmenero, celebrada con expresiones como "la domó" o "basada". En paralelo, Tauro recibió críticas que apuntaron tanto a su posición como a su forma de argumentar. Incluso un detalle mínimo, como un lapsus al hablar, fue tomado por los usuarios y transformado en meme.
La política no solo está en todos lados, sino que además se discute cada vez con más intensidad, incluso en los lugares donde antes predominaba el entretenimiento puro.
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