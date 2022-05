Marcelo Tinelli en crisis sobre crisis: se separó

¿Qué se sabe de su programa en El Trece?

Según trascendió, el formato elegido por Marcelo Tinelli para realizar en El Trece será All Together Now, un programa creado por la BBC, que es un concurso en el que diferentes cantantes se miden ante un público de 100 personas especialistas en el tema y tuvo éxito en varios países.

image.png

"Voy a volver en El Trece con un gran programa. Un big show, como siempre hacemos. Estamos viendo algunos formatos, estamos evaluando también un Bailando para profesionales que está muy bueno. Vamos a volver en el segundo semestre con un formato muy bueno", anunció Tinelli.

