Luis Majul recogió el guante y le contestó a Viviana Canosa: "No quiero ser despectivo, pero..."

Por su parte, De Brito le leyó a Majul tales dichos y el periodista contestó:

Yo no quiero ser despectivo, pero no está en mi radar. No está entre mis preocupaciones Yo no quiero ser despectivo, pero no está en mi radar. No está entre mis preocupaciones

Y agregó: "Hablemos del periodismo en general. Lo que decimos, ¿es tan importante? No importamos. No es que yo quiera eludir el debate, me importa un carajo. Hay muchísima gente en este medio que porque se prende esa camarita se marea un poco".

"Yo no digo que soy perfecto, pero llevo tantos años en esto que me doy cuenta entre esto y la vida", cerró Majul.

Falso 'reportaje' del 'periodista' Luis Majul a Guillermo Francos

Veamos 3 ejemplos sobre las "respuestas" de Guillermo Francos a Luis Majul en LN+.

1-"Todas las sospechas que haya sobre el jefe de la DGI tienen que ser aclaradas por la persona involucrada".

En otras palabras, que Andrés Vázquez, la persona encargada de que no haya evasión en Argentina, pudiera ser un evasor fenomenal (lo denunciaron por propiedades no declaradas en Miami por U$S 2 millones) representa un tema personal.

¿Cada cual atiende su juego o deberían echarlo como hicieron con otros 100 funcionarios durante el primer año de Gobierno? ¿Cada cual atiende su juego o deberían echarlo como hicieron con otros 100 funcionarios durante el primer año de Gobierno?

image.png Para Guillermo Francos que el jefe de la DGI sea evasor es un tema personal.

2-"No nos preocupa si Cristina Kirchner es candidata o no. Ya pasó por todos los cargos: diputada, senadora, vicepresidenta y presidenta. No es un tema para nosotros con quien confrontaremos".

El problema es que CFK podría ser candidata gracias a que los libertarios no quisieron aprobar Ficha Limpia, a pesar de haberlo prometido en la Asamblea Legislativa del 1/3/24.

Diversos economistas aseguraron que esa nominación (y un eventual triunfo del kirchnerismo en provincia de Buenos Aires) podría afectar la confianza de los inversores tanto nacionales como internacionales. ¿Eso tampoco le importa a Francos?

3-"Me parece que tiene que investigar la justicia, tanto la de Paraguay como la de Argentina, el caso Kueider. Yo no soy juez pero veo una situación irregular que debería ser explicada. De todas formas, haberlo suspendido hubiera sido una medida razonable".

¿No le llama la atención al Jefe de Gabinete que el ex senador nacional tenía una postura contraria a la Ley Bases en la mañana del día de la votación y doce horas más tarde posibilitó el empate entre los representantes de la cámara alta?

¿No sabía antes de negociar con él que era investigado en Argentina por la jueza Arroyo Salgado debido a causas muy pesadas?

Francos se mostró lento, dubitativo y con pocos reflejos luego de haber sufrido dos severas indisposiciones en menos de un año.

¿No debería tomar licencia para recuperarse de la mejor manera posible?

