Lachlan Murdoch acusa difamación de un medio australiano

image.png Las revueltas del Capitolio que tanto dieron de que hablar en su momento. Fue Crikey quien apunto hacia el magnate de Fox Corporations, Lachlan Murdoch, y el ex presidente, Donald Trump, culpándolos de dicho evento sucedido en enero de 2021.

Pero eso no fue todo, sino que Crikey, tras las amenazas de la familia dueña del medio estadounidense, publicó además una publicidad de una página entera en The New York Times invitando a que Murdoch lo demandará por esta supuesta difamación.