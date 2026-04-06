"La menopausia...": Florencia de la V explicó su raye y desató un tsunami en redes

Por qué la "menopausia" de Flor de la V se volvió tendencia

Lo que vino después fue, quizás, más revelador que el propio intercambio televisivo. En cuestión de horas, el nombre de la conductora trans se convirtió en tendencia en redes sociales, con miles de menciones que giraban, en su mayoría, alrededor de la palabra que había mencionado: menopausia.

Como pasa generalmente, este tipo de picos suele estar asociado a temas que generan identificación masiva o rechazo inmediato. En este caso, hubo de todo: desde apoyo y empatía hasta bromas e incomodidad. Algunos usuarios se enojaron con la broma (remarcando la biología de la conductora) y otros la defendieron.

Incluso la propia Florencia marcó también una posición clara frente a ese fenómeno. Desde su cuenta en X, respondió con ironía y sin victimizarse: "¡Menopausia! Me Río de Janeiro. Cómo los altera una palabra. Me hicieron el día, gracias!".

tweet-2040817334315593913 La mención de la menopausia volvió tendencia a Flor de la V y generó reacciones mixtas. Incluso la conductora se lo tomó con humor.

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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 80% de las mujeres atraviesan síntomas durante la menopausia, pero menos del 30% consulta o habla abiertamente del tema. Es decir, se trata de una experiencia extendida, cotidiana y completamente natural, que sin embargo sigue teniendo baja visibilidad en espacios públicos como la televisión.

En ese contexto, lo que hizo Flor de la V (ponerle palabras a un proceso biológico en horario central sabiendo el fuego que venía) rompe con una lógica histórica de silencios o eufemismos. Y eso explica, en parte, por qué el tema escaló tan rápido en redes.

No todo lo que hace ruido es conflicto, y no todo lo que incomoda debería ser evitado. A veces, alcanza con una palabra para exponer una discusión que todavía está pendiente.

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