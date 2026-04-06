Florencia de la V quiso aclarar el por qué de su pelea con Carmen Barbieri en la mesa de Mirtha Legrand pero terminó explotando en las redes por una palabra que tiró que dejó a todos descolocados: "menopausia". Con la pelea sepultada, el público lo trasladó a redes sin saber si la conductora hablaba en serio o en broma.
UNA COSA TAPÓ OTRA
"La menopausia...": Florencia de la V explicó su raye y desató un tsunami en redes
Era una noche tranquila en lo de Mirtha hasta que Florencia de la V soltó una frase que dejó al rojo vivo las redes y la volvió trending topic: la menopausia.
Florencia de la V explicó qué pasó realmente con Carmen Barbieri
El disparador fue una pregunta directa de Mirtha Legrand, que no esquivó el tema que venía circulando en los programas y portales: "¿Vos te enojaste con Carmen Barbieri?". La respuesta de Flor de la V buscó descomprimir la situación, pero lo hizo desde un lugar humorístico y poco habitual en televisión abierta: "No... Un día había entregado más tarde, pero era ella. Yo estaba cruzada por la menopausia”.
Lejos de dejarlo ahí, la conductora desarrolló su explicación con una honestidad que sorprendió incluso a la mesa: "Estoy con esos cambios de humor, hinchada como un pochoclo, me molesta la humedad... tremendo". Y agregó: "Viste que te cambia el cuerpo, hay algo que es inexplicable. No sé, las hormonas, un poco de todo".
A nivel televisivo, la aclaración bajó el tono de un conflicto que había crecido a partir del pase entre programas en Los profesionales de siempre, donde Flor había expresado su molestia porque Barbieri se extendió unos minutos más de lo previsto. Sin embargo, lo importante no fue tanto la interna, que quedó relativizada, sino la forma en la que se explicó.
De hecho, la propia Florencia de la V cerró el tema de manera contundente para despejar cualquier versión de pelea estructural: "Yo la adoro a Carmen. Ella cayó en la volteada, pero era yo que estaba cruzada con otra cosa".
Por qué la "menopausia" de Flor de la V se volvió tendencia
Lo que vino después fue, quizás, más revelador que el propio intercambio televisivo. En cuestión de horas, el nombre de la conductora trans se convirtió en tendencia en redes sociales, con miles de menciones que giraban, en su mayoría, alrededor de la palabra que había mencionado: menopausia.
Como pasa generalmente, este tipo de picos suele estar asociado a temas que generan identificación masiva o rechazo inmediato. En este caso, hubo de todo: desde apoyo y empatía hasta bromas e incomodidad. Algunos usuarios se enojaron con la broma (remarcando la biología de la conductora) y otros la defendieron.
Incluso la propia Florencia marcó también una posición clara frente a ese fenómeno. Desde su cuenta en X, respondió con ironía y sin victimizarse: "¡Menopausia! Me Río de Janeiro. Cómo los altera una palabra. Me hicieron el día, gracias!".
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 80% de las mujeres atraviesan síntomas durante la menopausia, pero menos del 30% consulta o habla abiertamente del tema. Es decir, se trata de una experiencia extendida, cotidiana y completamente natural, que sin embargo sigue teniendo baja visibilidad en espacios públicos como la televisión.
En ese contexto, lo que hizo Flor de la V (ponerle palabras a un proceso biológico en horario central sabiendo el fuego que venía) rompe con una lógica histórica de silencios o eufemismos. Y eso explica, en parte, por qué el tema escaló tan rápido en redes.
No todo lo que hace ruido es conflicto, y no todo lo que incomoda debería ser evitado. A veces, alcanza con una palabra para exponer una discusión que todavía está pendiente.
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