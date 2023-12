El Presidente eligió un acto “íntimo” en Casa de Gobierno, aunque el evento es a claras de carácter público. Las pocas explicaciones oficiales para las puertas cerradas a la prensa alternaron entre "no hay nada que festejar" y fue un "acto para la familia". Aunque, habría que decirlo, no se trató de algo íntimo ni familiar si no un evento de información pública.