Jorge Lanata: Ante rumores de interna, su esposa difundió parte médico firmado

Supuesta interna en la familia de Jorge Lanata: Elba Marcovecchio vs. sus ex esposas

La periodista Laura Ubfal brindó varios detalles sobre lo ocurrido en la emisión de este lunes (19/8) de Intrusos, envío de América TV.

ÚLTIMO MOMENTO: feroz interna familiar entre la familia de Lanata



— América TV (@AmericaTV) August 19, 2024

"Lo que se dice es que fue Elba Marcovecchio la que tuvo un entredicho muy fuerte con los médicos el día viernes. Todo esto sucedió después de que las chicas pasaran un comunicado, Bárbara y Lola. Todos los partes médicos que ustedes ven tenían firma, pero el último no", afirmó la panelista.

Lo que dicen, me llega información de primera mano, es que el viernes Elba Marcovecchio amenazó a los jefes del hospital vía mai (...) para que sacaran un parte con la información que es la que trascendió, y que se le prohíba la entrada a los asistentes personales de Jorge y las dos ex mujeres, estamos hablando de Andrea Rodríguez y de Sarah Stewart Brown Lo que dicen, me llega información de primera mano, es que el viernes Elba Marcovecchio amenazó a los jefes del hospital vía mai (...) para que sacaran un parte con la información que es la que trascendió, y que se le prohíba la entrada a los asistentes personales de Jorge y las dos ex mujeres, estamos hablando de Andrea Rodríguez y de Sarah Stewart Brown

"En el Italiano están preocupados, sacaron el parte con lo que pidió Elba, sin consultarle al resto de la familia y los médicos no estaban de acuerdo, por eso no lo firmaron", sostuvo Ubfal.

"Obviamente en el final del camino está el dinero, pero Elba es la única que considera que tiene derecho a informar, pero los médicos no estuvieron de acuerdo. Por algo hay un parte sin firma. Esta es la polémica", concluyó.

