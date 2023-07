Indalo le declaró la guerra a Jonatan Viale: "Hijo de papi"

La primera repuesta fue de parte del propio Lerner, quien chicaneó con acidez al periodista de LN+ con que desconoce el concepto de repregunta y lo trató de "hijo de papi". Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros casos, la réplica no quedó allí.

image.png La nota que le dedicaron a Viale desde Ámbito Financiero.

Jorge Rial se sumó al repudio y vía Twitter se dirigió a Viale:

No podés hablar así de un colega, Jonatan Viale. Andrés Lerner trabaja conmigo, es un laburante, además de un excelente periodista. Me extraña que lo califiques. Nunca lo haríamos con vos, aunque es claro para dónde jugás. Aflojá y volvé a poner los pies sobre la tierra No podés hablar así de un colega, Jonatan Viale. Andrés Lerner trabaja conmigo, es un laburante, además de un excelente periodista. Me extraña que lo califiques. Nunca lo haríamos con vos, aunque es claro para dónde jugás. Aflojá y volvé a poner los pies sobre la tierra

Del mismo modo, desde el medio gráfico del Grupo Indalo, Ámbito Financiero, apuntaron contra el ex A24 por medio de una nota sin firma. En la misma, el autor sostuvo que Viale "demostró nuevamente el olvido de las bases del periodismo".

"En su editorial, Jonatan Viale confunde a la repregunta y la toma como una opinión personal. Acto seguido, tilda sin fundamentos a un colega de 'kirchnerista y peronista'. El periodista de Radio 10, en tanto, hizo su trabajo: preguntó, repreguntó y escuchó la respuesta final del entrevistado", agregó el escrito.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FTeleBizarra%2Fstatus%2F1679851277264597000&partner=&hide_thread=false GUERRA TOTAL



Pablo Duggan destruyó a Jonatan Viale:



"Es un demente"

"Le da vergüenza a los compañeros de LN+"

"Está vendido por la guita"

"Es un delirante"

"A mí me pidió disculpas y lo mandé a la m**rd*" pic.twitter.com/MiDyTozaMC — TeleBizarra (@TeleBizarra) July 14, 2023

Por último, desde el ciclo Duro de domar de C5N le asestaron el golpe final a Viale, al punto que su figura fue tema de debate. El conductor Pablo Duggan fue quien encabezó el despotrique contra el cabeza de Más realidad, en que se lo tildó desde "delirante" hasta de estar "vendido por la guita".

Lo que resulta evidente es que en el Grupo Indalo no eran pocos quienes ya se la tenían jurada a Viale desde hacía tiempo, tanto así que con una pequeña chispa el conductor activó un operativo en su contra.

