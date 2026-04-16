La final de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Atlético de Madrid tendrá este sábado un atractivo extra fuera del campo. Más allá del título en juego, el partido quedará marcado por un hecho inusual en la historia reciente de las transmisiones deportivas en España.
DÓNDE VERLA
Ibai Llanos desafía a RTVE y transmitirá gratis la final de la Copa del Rey
Real Sociedad y Atlético de Madrid disputan una final que también enfrenta dos modelos de transmisión: la TV tradicional frente al mundo de los streamers.
El streamer Ibai Llanos anunció en el día de hoy que ofrecerá una transmisión gratuita del encuentro, una iniciativa que amplía el acceso global al partido y que refleja el peso creciente de los creadores digitales dentro del ecosistema mediático. En territorio español, la final podrá verse también a través de RTVE, la televisión pública del país que históricamente posee los derechos de emisión.
El proyecto contará con la narración de Miguel Ángel Román, acompañado por los creadores Dario Eme Hache y Ubieto como analistas, mientras que Víctor Navarro estará a pie de campo en Sevilla. Para Ibai se trata de un momento simbólico: nunca antes un creador había ofrecido desde su propia plataforma la transmisión de una final de este nivel.
El anuncio de Ibai Llanos y una final con mucho en juego
Ibai Llanos confirmó la retransmisión a través de un mensaje publicado en su cuenta de X, donde explicó que la final podrá seguirse de manera gratuita desde su propio canal. El encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid se disputará este sábado a las 20:00 horas (horario local) en Sevilla.
El partido podrá verse sin costo desde su perfil de YouTube, una plataforma donde Ibai acumula más de 15,9 millones de suscriptores, una cifra que refleja el alcance global que puede tener la retransmisión y que refuerza el peso creciente de los creadores digitales en el mundo de las transmisiones deportivas.
En lo deportivo, la final también llega con varios ingredientes. El Atlético de Madrid de Diego Simeone afronta el encuentro con la presión de cerrar la temporada con un título. El equipo rojiblanco viene de un triunfo importante ante el Barcelona, pero la Copa del Rey aparece como una de las grandes oportunidades para levantar un trofeo en el curso.
Además, el partido podría tener un significado especial para Antoine Griezmann. El delantero francés estaría viviendo sus últimos meses en el club, ya que distintos medios europeos aseguran que su futuro podría estar en la MLS, concretamente en el Orlando City, a partir de la próxima temporada.
Con el título en juego, un escenario emblemático como Sevilla y una transmisión que promete romper esquemas en el mundo digital, la final de la Copa del Rey tendrá este año un atractivo que va más allá del propio fútbol.
RTVE, la TV pública y el cambio en la forma de ver fútbol
En España, la final también podrá verse de manera gratuita a través de RTVE, la radiotelevisión pública del país. El encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid será emitido tanto por La 1, canal de televisión abierta, como por la plataforma digital del grupo, lo que permite seguir el partido desde televisión o dispositivos móviles.
En el fútbol español este tipo de retransmisiones en abierto son cada vez más excepcionales. La mayoría de los derechos de LaLiga y otras competiciones están en manos de plataformas de pago como Movistar+ y DAZN, dentro del modelo comercial impulsado en los últimos años por la patronal del fútbol que dirige Javier Tebas. En ese contexto, la final de la Copa del Rey es uno de los pocos partidos que todavía puede verse gratis en televisión.
Sin embargo, la retransmisión paralela impulsada por Ibai Llanos también deja ver un cambio en el ecosistema audiovisual. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) parece comenzar a adaptarse a una nueva realidad mediática, donde los creadores digitales y las plataformas online empiezan a convivir con la televisión tradicional.
El contraste resulta especialmente simbólico si se tiene en cuenta la naturaleza del torneo. La Copa del Rey, una competición históricamente ligada a la corona española y cuya final suele contar con la presencia del rey Felipe VI, podría convertirse ahora en escenario de una transformación en la forma de consumir fútbol en el país.
Más allá del resultado deportivo, la final entre el conjunto vasco y los colchoneros refleja así un cambio más amplio: el paso de un modelo dominado por las grandes cadenas de televisión a otro donde el streaming y los creadores digitales empiezan a ocupar un lugar cada vez más relevante.
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