Ibai Llanos desafía a RTVE y transmitirá gratis la final de la Copa del Rey

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IbaiLlanos/status/2044756297405337897?s=20&partner=&hide_thread=false Podréis ver la final de la Copa del Rey desde mi canal de YouTube.



Atlético de Madrid y Real Sociedad peleando por el título con la narración de @Miguel_An_Roman.



De analistas expertos tendremos a @darioemehache y @ubietoo.



Y @victor_nahe a pie de campo en Sevilla.



Nunca… pic.twitter.com/9x2xYOWy7T — Ibai (@IbaiLlanos) April 16, 2026

En lo deportivo, la final también llega con varios ingredientes. El Atlético de Madrid de Diego Simeone afronta el encuentro con la presión de cerrar la temporada con un título. El equipo rojiblanco viene de un triunfo importante ante el Barcelona, pero la Copa del Rey aparece como una de las grandes oportunidades para levantar un trofeo en el curso.

Además, el partido podría tener un significado especial para Antoine Griezmann. El delantero francés estaría viviendo sus últimos meses en el club, ya que distintos medios europeos aseguran que su futuro podría estar en la MLS, concretamente en el Orlando City, a partir de la próxima temporada.

Con el título en juego, un escenario emblemático como Sevilla y una transmisión que promete romper esquemas en el mundo digital, la final de la Copa del Rey tendrá este año un atractivo que va más allá del propio fútbol.

RTVE, la TV pública y el cambio en la forma de ver fútbol

En España, la final también podrá verse de manera gratuita a través de RTVE, la radiotelevisión pública del país. El encuentro entre Real Sociedad y Atlético de Madrid será emitido tanto por La 1, canal de televisión abierta, como por la plataforma digital del grupo, lo que permite seguir el partido desde televisión o dispositivos móviles.

En el fútbol español este tipo de retransmisiones en abierto son cada vez más excepcionales. La mayoría de los derechos de LaLiga y otras competiciones están en manos de plataformas de pago como Movistar+ y DAZN, dentro del modelo comercial impulsado en los últimos años por la patronal del fútbol que dirige Javier Tebas. En ese contexto, la final de la Copa del Rey es uno de los pocos partidos que todavía puede verse gratis en televisión.

Sin embargo, la retransmisión paralela impulsada por Ibai Llanos también deja ver un cambio en el ecosistema audiovisual. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) parece comenzar a adaptarse a una nueva realidad mediática, donde los creadores digitales y las plataformas online empiezan a convivir con la televisión tradicional.

Ibai.jpg Ibai Llanos ofrecerá una transmisión gratuita de la final desde su perfil donde acumula más de 15 millones de suscriptores.

El contraste resulta especialmente simbólico si se tiene en cuenta la naturaleza del torneo. La Copa del Rey, una competición históricamente ligada a la corona española y cuya final suele contar con la presencia del rey Felipe VI, podría convertirse ahora en escenario de una transformación en la forma de consumir fútbol en el país.

Más allá del resultado deportivo, la final entre el conjunto vasco y los colchoneros refleja así un cambio más amplio: el paso de un modelo dominado por las grandes cadenas de televisión a otro donde el streaming y los creadores digitales empiezan a ocupar un lugar cada vez más relevante.

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