Gran Hermano: Cómo quedó la casa tras la salida de Thiago Medina

Luego de una semana cargada de tensiones en Gran Hermano, el público votó y eliminó a Thiago Medina. La salida del joven de González Catán entristeció a los participantes, especialmente a Alfa, que rompió en llanto. El veredicto final cayó como una bomba dentro de la casa.

“Yo insisto en que lo vi entregado el día del auto, porque Thiago por un auto se comía una vaca en pedacitos cruda”, dijo Alfa en una charla con Julieta, Romina, La Tora y Nacho. “Vamos, el que más hambre tenía de ser líder, el que más hambre tenía de ganar. En todas las pruebas se rompía el cul* para ganarla”, expresó con cierta impotencia. “Yo insisto en que lo vi entregado el día del auto, porque Thiago por un auto se comía una vaca en pedacitos cruda”, dijo Alfa en una charla con Julieta, Romina, La Tora y Nacho. “Vamos, el que más hambre tenía de ser líder, el que más hambre tenía de ganar. En todas las pruebas se rompía el cul* para ganarla”, expresó con cierta impotencia.

Fue entonces cuando La Tora intervino. “Eso fue porque pasó hambre en su vida y no quería pasarla de nuevo. Si él dijo: ‘A mí el hambre otra vez no me va a ganar‘. No fue por otra cosa”, consideró.

“Tenemos que pensar que va a estar re bien ahora”, agregó la bailarina. A lo que Alfa respondió: “Quiero pensar que la vida de él va a cambiar, que le van a llover oportunidades para abrir un lavadero”.

Acto seguido, el más veterano de la casa reveló las conversación que tuvo en el confesionario el primer mes del reality. En este sentido, se refirió al deseo de Thiago por ganar el premio para ayudar a su familia.

“Yo un día hablando con Gran Hermano dije que mi sueño era llegar a la final con Thiago. Me doy cuenta la clase de pibe que es: sincero, ingenuo”, reveló frente a sus compañeros. “Una vez que lleguemos a la final agarraré la valija e irme. Que cumpla el sueño de tener un lavadero, de ayudar a sus hermanas y de tener su casa”, cerró.

Venganiela rompió en llanto y confundió a los televidentes

Desde su regreso a la casa gracias al repechaje, Daniela dejó en claro que su principal objetivo era vengarse de las personas que, según ella, la traicionaron. Por eso, se autodenominó con el apodo “Venganiela” con la intención de eliminar a Coti y a Thiago. Ahora que cumplió con su misión, los internautas no comprenden su llanto, ni tampoco, cómo será su continuidad en el concurso.

Dentro del baño, Daniela recibió el consuelo de Julieta, quien le dijo: “No dejes que esto te ponga mal”. Ante eso, Celis se mostró fuerte y lanzó la frase que generó la euforia de los internautas. “Al contrario, esto me va a hacer más fuerte para seguir. Me lo sacaron, ahora me van a conocer”, lanzó acongojada.

Daniela y Julieta se encerraron en el baño tras la eliminación de Thiago - Gran Hermano 2022

Luego, Poggio intentó explicarle que “la gente lo sacó” y que “todo pasa por algo”. Con intenciones de excusarse por su traición a Thiago, Celis manifestó: “Me quedo con que esto es lo que él eligió”.

“No te llenes de odio, no quieras irte como Maxi. Ya esta”, aconsejó Julieta por último y ambas se dieron un profundo abrazo. Luego, “Venganiela” se topó con Marcos y Agustín, a quienes les dijo: “La vida real está afuera, esto es un juego”.

Mientras se peinaba frente al espejo, y se limpiaba la cara por sus lágrimas, llegó Nacho al baño de la casa y lloraron los dos juntos. “Por lo menos sabemos que va a estar contento con sus hermanos”, expresó el participante que quedó muy triste por la partida de Thiago.

En las redes sociales, los usuarios se hicieron eco de las palabras y las lágrimas de Daniela tras la salida de Thiago de Gran Hermano. Por eso, realizaron varios comentarios y memes al respecto. “Al final terminó haciendo lo mismo que tanto le criticó a Coti. Le mintió y engañó a sus amigas”, manifestó una internauta.

Gran Hermano meme 1.jpg

Gran Hermano meme 2.jpg

Gran Hermano meme 3.jpg

Más noticias en Urgente24

Colesterol alto: Deje de usar este aceite lo antes posible

Caso Báez Sosa: Los llamativos gestos que delatan a los rugbiers

AFIP: Qué hacer si tenés dólares en "negro" en el exterior

El truco para eliminar cucarachas con solo dos ingredientes