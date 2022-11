"Ginés González García cínico y La Cámpora travestista"

Recordemos el escándalo que se armó en el país al conocerse que un sector privilegiado de ciudadanos con vínculos políticos con el gobierno, fueron beneficiados con la vacunación antes de tiempo, dejando al descuido a millones de ciudadanos que por edad, comorbilidad, u otra razón deberían haberse inoculado primero. Hasta hay una causa en proceso en la fiscalía federal y en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que se inició por la presentación de varias denuncias que se acumularon en el juzgado federal a cargo de María Eugenia Capuchetti.

Según fuentes a las que pudieron acceder en LN +, “de acá a fin de año habría llamados a indagatoria a funcionarios públicos que actuaron en el momento de la instrumentación y desarrollo del vacunatorio privilegiado". En ese sentido, anunciaron el posible llamado a declarar al ex director del Hospital Posadas Alberto Maceira, quién renunció supuestamente por vacunar a los "favoritos" de la gestión de Alberto Fernández en el ministerio de Salud.

image.png El escándalo estalló en febrero del 2022, cuando el periodista Horacio Verbitsky contó qué había ido a vacunarse contra el coronavirus al Ministerio de Salud el 18 de febrero de 2021, tras un llamado al ex ministro Ginés González García.

El escándalo estalló en febrero del 2022, cuando el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio qué había ido a vacunarse contra el coronavirus al Ministerio de Salud el 18 de febrero de 2021, tras un llamado al ex ministro Ginés González García. A partir de esas declaraciones se abrió la causa judicial para determinar si “personas que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos y el esquema de etapas previamente establecidos” fueron inoculadas en el Hospital Posadas -que depende de la Nación-, en el Ministerio de Salud e incluso en sus domicilios particulares.

En el listado de vacunados VIP aparecieron también el presidente Alberto Fernández y sus colaboradores más cercanos hasta el Procurador del Tesoro Carlos Zannini y su esposa, el ex presidente Eduardo Duhalde, su esposa Hilda “Chiche” González y las hijas de ambos, el ministro de Economía Martín Guzmán, el entonces canciller Felipe Solá, el embajador en Brasil Daniel Scioli , el ministro de Defensa Jorge Taiana (cuando era senador) y el diputado Eduardo Valdés. También el ex ministro de Salud Ginés González García y varios empresarios amigos suyos. Buena parte de los vacunados VIP -el presidente incluido- fueron registrados como personal de salud, en los listados del Posadas.

Ginés en varias oportunidades fue escrachado por ciudadanos que manifestaron su repudio por su desenfreno. En uno de esos escraches, protagonizó otro escándalo: alzó la mano e intentó tirar el celular de la pasajera que lo filmaba y cuestionaba. En lugar de tratar de calmar a la mujer con sus palabras o si quiera entablar una discusión, no tuvo otra respuesta que recurrir a la fuerza.

El homenaje se trata de su primera aparición pública en un acto oficial, luego del escándalo del vacunatorio VIP por el que fue expulsado del Gobierno en plena pandemia.

En el pase, Pablo Rossi, agregó: “Los militantes exhibían el carnet de vacunación. Es un insulto, una provocación. Y cuestionó los dichos de Ginés que en el homenaje negó el funcionamiento del vacunatorio vip al que llamó un “problema mediático”.

"¿Cuántos casos se podrían haber evitado si antes del señor Verbitsky o la mamá de Malena Galmarini, o el actual novio de Moria Casán (Pato Galmarini) tanta gente se hubiera vacunado?", concluyó Feinmann.

Asimismo, el homenaje a Ginés provocó el repudio de referentes de la oposición como y de internautas como: Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Hernán Lombardi, entre otros.

https://twitter.com/herlombardi/status/1597329640577982466 Provocan ira y se burlan del dolor. El calamitoso manejo de la pandemia es una herida abierta y el gobierno de los Fernandez se dedica a hacerse homenajes entre ellos. Carecen de humanidad. — Hernán Lombardi (@herlombardi) November 28, 2022

La Cámpora travestista

Para paliar la bronca, y provocar algunas risas, en un modo claramente irónico, Eduardo Feinmann luego se refirió a un supuesto travestismo político, encarnado por La Cámpora; una suerte de describir la nueva estrategia política del instituto ultra k de cara al 2023. De acuerdo a fuentes y lecturas a las que accedió el periodista del Noticiero:

“Parece que La Cámpora va a salir del closet. Ahora los tipos se auto perciben buenos, comunicativos, dialoguistas, se auto perciben que han cambiado, se auto perciben. Ahora cuando vos salís del closet, me visto de otra cosa que no soy, y me visto de esto. Es una suerte travestismo o transfuguismo”.

“Sueñan, todavía piensan que la gente les va a creer y se va a tragar que ´somos distintos , queremos superar a CFK´. El plan es derribar prejuicios. Se viene la etapa de la demolición que la gente tiene de La Cámpora. Se van a mostrar buenos, dialoguistas".

También habló sobre el futuro de Máximo Kirchner en el armado político oficialista de cara a las elecciones del 2023."Máximo por ahora nada, se guardó para el 27, ya lo llaman el príncipe Carlos, esperando la abdicación de la reina”. En ese sentido habló de una riña entre Cristina Kirchner y su hijo por el polémico ministro de seguridad de la Provincia de Buenos Aires Sergio Berni: “Máximo quiere que Kicillof saque a Berni y la reina CFK se opone. ¿Qué dice Axel? Si no me lo pide CFK no". Y chicanearon: “Tenemos un The Crown autóctono. Sí...del subdesarrollo, de décima ni de cuarta, pero bueno”.

