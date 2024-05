Feroz cruce de Laura Di Marco a Nancy Pazos por Télam: "No mientas"

Días más tarde, Di Marco se hizo eco de sus dichos y disparó contra Pazos de manera explosiva: "Nancy Pazos: no mientas. Vos sabés como son las cosas en Télam, si hasta pusiste a tu mami (que en paz descanse) de ñoqui, en tu época de gloria, el menemismo. No mientas".

"Sabés que Télam es, salvo honrosas excepciones de periodistas profesionales (que los hay), una fábrica empleadora de militancia rentada. Y que la mayoría (no todos) de los periodistas que trabajan allí cobran sueldazos, vacacionan en las coberturas, y algunos casi no laburan. Siempre con la nuestra. Yo trabajé allí un par de años y me fui por eso", cerró la periodista de LN+.

image.png

Tensión en Télam por despidos inminentes: Chaher intimó a los empleados

Diego Chaher, interventor de los medios públicos designado por el Gobierno de Javier Milei, intimó en la jornada del miércoles 8/5)a los empleados de la Agencia Télam a devolver las notebooks, cámaras fotográficas, filmadoras, drones y otros dispositivos que les fueron asignados para realizar sus tareas periodísticas.

El próximo viernes 24 de mayo cerrará el período de adhesión a los retiros voluntarios. Y todo indica que la semana próxima comenzarían cientos de despidos en la agencia de noticias y de publicidad oficial, bajo el Procedimiento Preventivo de Crisis.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pablomontagna/status/1791605736218169402&partner=&hide_thread=false #Telam



La intervención a cargo de Diego Chaer decidió extender por 7 días más los retiros voluntarios



Por lo cual las personas que quieran adherirse al retiro voluntario tienen una semana más — Pablo Montagna (@pablomontagna) May 17, 2024

"Se requiere a todo el personal de Télam que proceda a restituir los bienes de la empresa que les fueran asignados para la prestación de las tareas que se encuentran dispensadas, para su adecuado resguardo patrimonial", plantea la notificación de Chaher a los empleados.

Especificó que, en particular, se requiere la devolución de "cámaras, drones, computadoras y demás dispositivos", que deben ser reintegrados a los responsables de la Gerencia de Tecnología y Sistemas de Télam, en la sede porteña de la calle Defensa 372.

Esa sede permanece vallada, desde principio de marzo y los empleados tienen prohibido ir a trabajar. Pero allí el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) montó un acampe permanente, en protesta por el cierre de la agencia de noticias.

Al momento, alrededor de un 47% del total de los trabajadores de Télam se acogió al régimen de retiros voluntarios. En otras palabras, al menos 360 trabajadores ya negociaron su salida de la agencia estatal.

Vencida la prórroga el Gobierno podrá continuar con el procedimiento preventivo de crisis que le permite avanzar con desvinculaciones del personal, que podrían alcanzar al 82% de la planta y suspensiones de cláusulas convencionales vigentes. Pero, además, quedará habilitado de pagar a los trabajadores el 50% de la indemnización.

image.png

------

Más contenido en Urgente24:

El Trece baraja nombres para el regreso de 100 Argentinos Dicen

Tensión en TV Pública: Asambleas por el ajuste del área digital

Boca depende del Mundial de Clubes para ampliar la Bombonera