El Trece apuesta por famoso conductor que regresa a la TV

Se trata de una figura muy reconocida en la industria de los medios que, desde hace varios años, se encontraba alejado de la pantalla chica. "El lunes, el programa sigue con mis compañeros y viene 'El Negro' Oro, señores. Igual, mañana me despido", anunció Álvarez.

Qué dijo "El Negro" Oro sobre su regreso a la televisión

Además de confirmar la noticia a través de su cuenta de Instagram, en una entrevista con El Observador, Oscar González Oro aseguró: "En principio voy a hacer dos semanas, desde el 17 de julio hasta el 4 de agosto, de lunes a viernes a las 09.00 horas".

image.png Oscar González Oro llega a El Trece.

Aunque si todo va bien, su participación podría extenderse. "La mañana es para empezar bien el día y después hay un proyecto del canal para que yo haga lo mismo sábado y domingo. Va a haber un lugar para policiales, pero también va a haber un lugar para la música, para un entrevistado, para un artista, para el arte", aseguró.

Oscar González Oro, ¿convocará al programa a Jey Mammon?

Tras la denuncia de Lucas Benvenuto contra Jey Mammon por abuso, Oscar González Oro se metió en la polémica y dio su postura frente al tema. "Yo creo en la Justicia. Sacarlo del aire por la opinión pública me parece lamentable", aseguró en una entrevista por La Once Diez.

"Es muy fácil juzgar la moral del otro cuando no tenés pleno conocimiento de la relación", agregó. "Las causas prescriben, cosa juzgada, ya está. Capaz se enamoraron, no lo conozco al chico este. Dale la oportunidad a Jey de que cuente y explique. Si estuviese al aire, obviamente lo convoco. El amor no tiene nada que ver con la ley. Apostemos al amor. Un chico de 16 años es consciente de lo que está haciendo, no es los 16 años míos que jugaba a las figuritas", sentenció polémico.

" Algunos periodistas se creen miembros de la Corte Suprema de Justicia, periodistas que se han transformado en jueces, el talento de Jey es indiscutible, sacarlo de un programa por la opinión pública me parece perverso. Lo tratan como si fuera el violador de Manhattan", aseguró "El Negro" Oro.

Recordemos que Jey Mammon reapareció en los Martín Fierro y fue rechazado por sus compañeros, que lo dejaron sólo en la mesa mientras que Susana Giménez fue su único respaldo.

image.png

