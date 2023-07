El Trece no da abasto: Vinculan a figuras con ingreso ilegal

"Teníamos tarjeta (de invitación), sillita y comida. Hasta el postre comí. (…) Me la crucé y la saludé. Es re falsa. ¿Por qué no me lo dijiste en la cara, Laura?", sentenció la panelista. "Teníamos tarjeta (de invitación), sillita y comida. Hasta el postre comí. (…) Me la crucé y la saludé. Es re falsa. ¿Por qué no me lo dijiste en la cara, Laura?", sentenció la panelista.

image.png

Por su parte, Mariana Brey se unió al argumento de su compañera y fue con todo: “Escúchame algo, Laurita. Obviamente, tenés que informarte mucho mejor para no decir tanta boludez. Te lo digo de verdad”. Y agregó, "Me impresiona la manera en que le erra a la información. Porque una periodista sería como ella lo mínimo que tiene que hacer antes de declarar semejante estupidez es preguntar y asesorarse".

"Evidentemente, no sabe nada de lo que dijo. Tendría que preguntarle al gerente del canal que nos invitó", concluyó tajante. "Evidentemente, no sabe nada de lo que dijo. Tendría que preguntarle al gerente del canal que nos invitó", concluyó tajante.

