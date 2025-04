El abogado de Viviana Canosa denunció amenazas contra él y la conductora

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1912578298468532285&partner=&hide_thread=false AMENAZAN EN VIVO A CANOSA Y SU HIJA. pic.twitter.com/b9c5NTLMzl — Real Time (@RealTimeRating) April 16, 2025

En cuanto a las supuestas amenazas que recibió Canosa, el abogado remarcó: "En el momento en que ella estaba prestando declaración, recibió varios mensajes de una muy conocida empresaria de los medios. Eran textos intimidatorios y amenazantes. Stornelli sugirió que hiciera captura de pantalla y lo agregara a la denuncia".

"No tiene que ver con un punto de rating. No tiene que ver con cuestiones políticas, con cómo piensa uno o el otro. Para ella era más fácil quedarse en su casa con su hija, que hacer la denuncia en Comodoro Py, no tenía opción", concluyó Dragani. Sin embargo, volvió a sacar el tópico a colación durante la última emisión de Viviana en vivo .

Voy a decir algo: la gente que está llamando a mi estudio amenazándome, tanto a vos también, Canosa, que aflojen porque hago la denuncia Voy a decir algo: la gente que está llamando a mi estudio amenazándome, tanto a vos también, Canosa, que aflojen porque hago la denuncia

Y, ante la sorpresa de la conductora, siguió: "No, no me importa, tampoco me molesta, pero digo que tenemos registrados esos llamados. La gente que está llamando y amenazando en mi estudio".

"¿Qué dicen?", indagó Canosa, ante lo que Dragani afirmó: "No es grato, no vale la pena. Igual, es lo mismo. Cosas feas tuyas, mías, de tu hija y de mis hijos. Así que no hay problema, no hay drama".

Todos contra Viviana Canosa pero ella insiste: "No me contradije ni me retracté"

A raíz de la participación de anoche Viviana Canosa en TN donde sostuvo que no había vinculado a Lizy Tagliani en su denuncia sobre una presunta red de trata de menores, varios de sus colegas manifestaron que la explosiva conductora se había retractado e incluso algunos la acusaron de mentirosa.

En este contexto, la presentadora de El Trece salió con los tapones de punta, reafirmó sus dichos y cruzó a todos sus detractores.

EN CADENA NACIONAL VIVIANA CANOSA ACLARÓ QUE NO MINTIÓ, NO SE CONTRADIJO Y LOS ATENDIÓ A TODOS

"No se metan con mi verdad, con la verdad. Me pueden decir lo que quieran. Hoy escuché en los medios y panelistas mediocres que dicen que me contradije, que me retracté en el día de ayer. ¡Mentira, señores, mentira!", lanzó al comenzar el programa, visiblemente molesta.

En su editorial, la conductora negó de manera tajante haber cambiado su versión o haberse arrepentido de lo declarado: "Hay palabras que no dije, sino que insinué, y me hago cargo. No me contradije ni me retracté. No inventen ni saquen de contexto. Ya sé que opinan sobre mí".

En esa misma línea, continuó: "A mí no me digan ni que me contradije ni que me retracté porque no, ellos quieren que diga palabras que a ellos les suman, pero que a mí me restan. Lo que tuve que decir con nombre y apellido y palabra justa se lo dije a Stornelli en Comodoro Py, no miento, no me retracto y no les tengo miedo".

El momento más encendido llegó cuando Canosa advirtió, sin nombres pero con tono amenazante: "Yo sé lo que ustedes quieren. Les digo algo: voy a agarrar y voy a llamar a todos los chonguitos que dicen que tienen información sobre ustedes, que no son maquilladores, peinadores ni vestuaristas, que se los cepillaron a todos".

Viviana Canosa en TN

"No fue todo tan asi , fue como varias cosas que se fueron mezclando "

Abogado de Viviana

"Nunca la acusamos a Lizy de abuso sexual de menores "

Que Opinas ?

“No fue todo tan asi , fue como varias cosas que se fueron mezclando “

Abogado de Viviana

“Nunca la acusamos a Lizy de abuso sexual de menores “

Que Opinas ? pic.twitter.com/EuKCmQHlBt — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) April 15, 2025

"Les aviso a los conductores de la televisión que voy a arrancar uno por uno, con todos los menores de edad, que tienen el culo sucio. No me importa nada. Cuidado. Que mentí, me retracté, esa es una falacia", agregó.

"Ojalá estuvieran en mis zapatos y vieran que esa noche estaba para irme a dormir y lo que menos quería era ir a declarar. ¿Sabés cómo me dolían los zapatos?", explicó sobre su presentación judicial, rechazando las versiones que circularon en torno a la fecha y la intención de su declaración.

Para meterse conmigo deben tener muchas pelotas y la verdad que a la mayoría le faltan (...) Tengo 34 años de laburo con errores y acierto, no me jodan. Con mi credibilidad no se metan. Prefiero estar contra el mundo, contra ese hipócrita que defiende el abuso del menor porque del menor no se quejan Para meterse conmigo deben tener muchas pelotas y la verdad que a la mayoría le faltan (...) Tengo 34 años de laburo con errores y acierto, no me jodan. Con mi credibilidad no se metan. Prefiero estar contra el mundo, contra ese hipócrita que defiende el abuso del menor porque del menor no se quejan

Y, una vez más, aseverando su postura ante las críticas, agregó: "Sin pruebas las pelotas, ¿ustedes creen que yo con 54 años y 34 de televisión voy a llegar a un juzgado sin pruebas? Ahora, le digo a la Justicia, les traje todo, investiguen y allanen. Laburen, ¿qué quieren que haga? Llevé un millón y medio de pruebas".

