Duro comunicado de la Academia de Periodismo contra la militancia de Javier Milei

Por otro lado, y ante la preocupación por las agresiones, la ANP pidió una audiencia con el vocero presidencial Manuel Adorni, con el objetivo de plantear estos problemas que afectan al libre ejercicio de la actividad periodística. Sin embargo, en dos ocasiones el vocero se desentendió de los reclamos.

El señor Adorni prometió dos veces que fijaría la fecha de la reunión, que aceptó en el acto sin mayores precisiones. Nunca, hasta ahora, comunicó una fecha para esa reunión

"La Academia ratifica su decisión de promover un diálogo serio y respetuoso entre los protagonistas de la vida nacional, incluido el periodismo, aun cuando existan razonables disensos políticos o ideológicos", cerró la entidad.

Andy Kusnetzoff y María O'Donnell recogieron el guante y cruzaron a Javier Milei

Los periodistas Andy Kusnetzoff, Matías Martin, María O’Donnell y Sofía Martínez viajaron para Estados Unidos con el fin de cubrir la Copa América para Urbana Play. Luego de compartir una foto por las redes sociales, el presidente Javier Milei los catalogó irónicamente de "críticos objetivos".

AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS

Fijate de quien inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo... — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

Luego de la repercusión generada, fue el conductor de Perros de la Calle quien alzó la voz y le respondió al mandatario nacional. "Para mí no es gracioso", adelantó el comunicador y aseguró que lo toman con humor porque están "muy tranquilos y relajados" y porque no cobran pauta del Estado y forman parte de un medio privado.

"No me parece que este bueno lo que hizo sobre todo porque no sé cuál es la crítica", se quejó el periodista visiblemente molesto por el tuit del líder libertario que no pasó desapercibido.

Por su parte, María O'Donnell tampoco había dejado pasar el hecho y durante su programa matutino se manifestó al respecto. "Me desconcierta un poco eh. Me acaban de entregar de producción. Hace unos minutos tuiteó el Presidente una foto. Tomó una foto nuestra", comenzó diciendo.

"Para mí no es gracioso lo que hizo Milei, lo tomamos con humor porque estamos muy tranquilos"

Después de que Javier Milei lo criticara por ir a la Copa América, Andy Kusnetzoff sostuvo: "Me preocupa si hacen retroactivo, hace 10 años que vivo así". — Corta (@somoscorta) July 2, 2024



Después de que Javier Milei lo criticara por ir a la Copa América, Andy Kusnetzoff sostuvo: "Me preocupa si hacen retroactivo, hace 10 años que vivo así". pic.twitter.com/lN5FiQW2kx — Corta (@somoscorta) July 2, 2024

Y siguió explicando: "Es la cobertura que es una foto de Sofí Martínez, Matías Martin, Andy Kusnetzoff y mía en el estadio de Miami, el Hard Rock Stadium. Es parte de la cobertura oficial de las redes de nuestra programación".

"Nosotros mismos nos sacamos esa foto contando que estábamos acompañando a la Selección Argentina con esta cobertura especial que tiene sus auspiciantes, que pueden escuchar al aire, y tienen que ver con la cobertura que hacemos", agregó.

