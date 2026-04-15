Diego Iglesias y Malena de los Ríos se cruzaron y volaron chispas por la inflación

Básicamente, el punto que intenta instalar es que la desaceleración inflacionaria, aun siendo relevante desde lo técnico, no alcanza por sí sola para describir el momento económico. En esa lógica, el dato pierde potencia cuando se lo contrasta con la vida cotidiana, donde el consumo sigue por el piso, el crédito no termina de aparecer y la actividad no muestra señales firmes de recuperación.

Diego Iglesias vs. Malena de los Ríos: la pelea por cómo contar la economía

La intervención de Malena de los Ríos fue inmediata y apuntó directamente al enfoque de Iglesias, no tanto a los datos en sí, sino a la forma en que eran presentados, buscando no darle enfoque periodístico a los datos negativos: "Acabás de nombrar todos los datos malos. No nombraste un dato bueno. El riesgo país, la baja de las retenciones, la caída del impuesto país, la aparición del crédito en un momento…"

En ese sentido, Iglesias elevó el tono del intercambio y cuestionó directamente el rol que estaba asumiendo su colega: "Es que eso es lo que diría Toto Caputo. Yo soy periodista, yo no defiendo al gobierno. Vos sí." Luego, de los Ríos aclaró su posición, intentando diferenciarse de cualquier alineamiento político: "Yo no defiendo al gobierno. El dato es malo de inflación, pero también cuento que el riesgo país bajó y que estábamos arriba de 2000 puntos. No hay créditos en este país por la política anterior.", en referencia a la gestión kirchnerista.

image Mientras Diego Iglesias se centraba en los datos negativos de la economía, Malena De los Ríos le reclamó que informara también los positivos, como el riesgo país y el crédito.

El cruce siguió escalando, con acusaciones cruzadas que reflejaron el clima cada vez más polarizado que hay dentro del propio periodismo: "Parece que sos una funcionaria, porque está defendiendo los datos del gobierno", acusó el periodista, a lo que su colega retrucó: "Pero vos sos un funcionario de la oposición entonces."

El momento más interesante del intercambio aparece cuando la discusión baja a tierra y se conectó con la audiencia: "Decile a alguien en este momento en qué lo beneficia el riesgo país bajo", desafió Iglesias. De los Ríos, ya visiblemente impaciente por la pregunta, le respondió: "¿Vos me estás hablando en serio? El riesgo país tiene que ver con la tasa de interés, todos los financiamientos, el problema con la obra..."

Aunque el riesgo país haya bajado desde niveles superiores a los 2000 puntos básicos, y eso tenga impacto en el costo de financiamiento del Estado, es válido seguir preguntándose cuánto de eso se traduce en mejoras concretas para la gente.

En redes sociales, el video superó las 150 mil vistas, 3 mil likes y más de 400 respuestas en pocas horas, con una tendencia clara a favor de Malena de los Ríos. Muchos usuarios valoraron su planteo sobre el equilibrio informativo, mientras que otros defendieron su mirada crítica sobre la economía real. Entre los comentarios más representativos se leyeron frases como:

"Es un mogolicazo mal Iglesias. Cómo el otro retrasado que decía que la tarea del periodismo es incomodar al poder, no imbéciles, su tarea es decir la verdad e informar y no hacen ninguna de las 2."

"Ah si, el riesgo país, la gente no llega a fin de mes hija de mil puta"

"Festejen chicos!! Bajo el riesgo país!! Ya no hay impuesto al dólar!! Bajaron las retenciones!!!"

"No llego al día 10 con mi sueldo, pero la bolatibilidad de las tazas me hace muy feliz."

"el paseo que le dio @malenadelosrios al salame kircho de diego es monumental, le tapo la boca."

"Como lo atendió al mandril conchita de Iglesias jajaja"

"Pero Malena metete el riesgo país en el orto si la tasa de los prestamos es mas del 100 por ciento y aún así se están fundiendo las empresas estúpida!"

"Muy bien Malena qué es una verdadera periodista que le dice tu trabajo es informar tenés que contar lo bueno y lo malo eso es el rol de un verdadero profesional en la comunicación no un mercenario panelista."

La macroeconomía está mostrando señales de ordenamiento, pero la microeconomía sigue golpeada, y esa diferencia se traslada directamente al debate en los medios. Y más allá de quién haya tenido razón en el cruce, el tema no pasa por los datos, sino sobre cómo se eligen, cómo se cuentan y para quién se cuentan.

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