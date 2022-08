Diana Mondino en TN: "No hay disparates y eso es novedoso"

https://twitter.com/DianaMondino/status/1554981732998422528 En vivo por TN!! pic.twitter.com/tjmV5ua6Lu — Diana Mondino (@DianaMondino) August 4, 2022

Ante esto, el panelista del ciclo de TN, Rolando Barbano, le preguntó directamente a Diana Mondino en qué aspectos hubiese preferido un mayor desarrollo por parte de Sergio Massa. "Me hubiera gustado bastante más que si hubiera hablado adicionalmente de modernización de todo el esquema laboral, previsional, etcétera", comenzó.

Y prosiguió: "Yo hubiera querido que sea más concreto en que si va haber un canje del bono y es hasta el martes, ¿quién va a colgar en Internet las condiciones con las que se puede hacer? Si se hizo este acuerdo con exportadores de varios sectores, ¿cuáles son? No me gustó que vaya a haber dólares específicos para algunos sectores".

"Hay otros elementos de los cuales no tenemos ninguna información. De cómo es posible que la Ministra Batakis, cuando ya se sabía que había renunciado pero todavía seguía en funciones hasta hoy haya firmado un compromiso tan importante como la financiación de las dos represas. ¿Ya estaban de acuerdo? ¿No estaban de acuerdo? ¿Por qué? Son cifras muy relevantes para la Argentina. No tenemos platita y vamos a gastar 5000 más, ese es el punto", espetó la economista.

Sergio Massa juró como ministro de Economía

"El punto realmente relevante es: habló positivamente de las exportaciones, habló de que el BCRA no va a ser financiado, no dijo qué va a pasar con el gasto, solamente dijo que se van a revisar algunos temas. Con lo cual, hay muchas indefiniciones y es natural, no podemos pedir que estuviera todo con incisos y ya escrito", cerró la economista.

