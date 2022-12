Están confirmados hasta este momento la presencia de varios ex presidentes de la región, como Dilma Roussef, como (José Luis) Rodríguez Zapatero. Se esperaba de un momento a otro la posible llegada del presidente electo de Brasil, Lula, pero aquellos que no estén presentes lo estarán vía teleconferencia y también videos grabados en un fuerte respaldo de toda la región hacia la vicepresidenta tras esta condena política en las jornadas de ayer Están confirmados hasta este momento la presencia de varios ex presidentes de la región, como Dilma Roussef, como (José Luis) Rodríguez Zapatero. Se esperaba de un momento a otro la posible llegada del presidente electo de Brasil, Lula, pero aquellos que no estén presentes lo estarán vía teleconferencia y también videos grabados en un fuerte respaldo de toda la región hacia la vicepresidenta tras esta condena política en las jornadas de ayer