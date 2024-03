Baby Etchecopar estalló contra las medidas del sindicato: "Falta de compañerismo"

Lo que no me voy a bancar nunca es que me digan 'mal compañero', porque yo hago del compañerismo una docencia y un trabajo. ¿Están enojados? Tienen razón. ¿Están de culo? Pero no conmigo, hermano. Nunca haría nada para perjudicar a un compañero ni para echar a un compañero Lo que no me voy a bancar nunca es que me digan 'mal compañero', porque yo hago del compañerismo una docencia y un trabajo. ¿Están enojados? Tienen razón. ¿Están de culo? Pero no conmigo, hermano. Nunca haría nada para perjudicar a un compañero ni para echar a un compañero

"Eso sí, cuando un tipo le hace paro a otro porque se siente ofendido está cagando a un compañero. Está cagando a un canal y está cagando a un montón de público que está esperando", concluyó el periodista.

Cómo fue el regreso de Baby Etchecopar

El regreso de Basta Baby arrancó con unos segundos de un video musical, para luego mostrar al conductor pero sin sonido y a oscuras. A las 23:06, finalmente, pudo escucharse la voz de Etchecopar quien explicó lo que había sucedido:

No hay que mentirle a la gente, hay que decirle la verdad. Hay mucho quilombo gremial en todos los canales. Todo el mundo tiene problemas en la Argentina, nosotros no, venimos a laburar. Igualmente a todos los que hacen quilombo gremial, los voy a ver el año que viene en la Fiesta de la Vendimia con los canastos, llevando la uva porque van a quedar todos colgados del pincel No hay que mentirle a la gente, hay que decirle la verdad. Hay mucho quilombo gremial en todos los canales. Todo el mundo tiene problemas en la Argentina, nosotros no, venimos a laburar. Igualmente a todos los que hacen quilombo gremial, los voy a ver el año que viene en la Fiesta de la Vendimia con los canastos, llevando la uva porque van a quedar todos colgados del pincel

