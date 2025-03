América TV vuelve a patear el regreso de Marcelo Tinelli: Suspenso en el prime-time

Las deudas vuelven a acechar a Marcelo Tinelli, esta vez con una denuncia pública que sacude los cimientos de la industria del espectáculo.

El reconocido influencer Sebastián Manzoni, quien conquistó las redes bajo el seudónimo "La Tía Sebi", lanzó una bomba mediática durante su participación en "Rumis", el programa de streaming "La Casa", al revelar que se le adeudan más de un millón y medio de pesos por su trabajo en el Cantando 2024 (América TV).

