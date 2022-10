Al final, Juan Cruz Ávila se queda en LN+

El párrafo corroboró que, si habían existido roces de Ávila con los Saguier, han quedado superados o, al menos, cicatrizados.

La persistencia de Ávila en la pantalla de LN+ acumula interrogantes sobre el futuro de A24, el canal de noticias de América TV, que durante 2022 no ha logrado reorganizar su pantalla en forma contundente,

luego del éxodo que sufrió, en parte por Ávila y

que sufrió, en parte por Ávila y en parte por decisiones equivocadas de Daniel Vila.

Hay quienes opinan que es difícil imaginar que mientras Vila permanezca en América, el multimedios tendrá una performance diferente a la que ocurre hoy día, en especial acerca de la imposibilidad de convocar a la pantalla a referentes posibles del público, que mejoren la oferta de contenidos.

A la fecha, en términos de rating y repercusión, Vila no pudo repetir lo que conseguía con Eduardo Feinmann, Jonatan Viale, Paulino Rodríguez (integrantes de la programación de Ávila en su canal actual), ni reemplazar a su más reciente desvinculada, Viviana Canosa.

Y esta situación impacta, obviamente, en la contabilidad del multimedios.

Una duda que dejaron algunos acerca de un fragmento del rumor: que Ávila iba a ingresar como accionista de un canal y no sólo productor general. ¿Fue esto lo que trastabilló? Una fuente consultada por Urgente24 lo desestimó: "No, no, todo esto fue cosa de Vila".

--------------------------

Más contenido en Urgente24:

4 lugares para pasear el finde a dos horas de Buenos Aires

Golpe al 'Me Too': Kevin Spacey inocente como Johnny Deep

Alerta máxima: A este paso, Qatar 2022 será catastrófico

Cómo ver y cómo votar gratis Gran Hermano las 24 horas

Destino internacional ofrecerá 500.000 pasajes gratis