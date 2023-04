Martes de paro general en Uruguay por reforma previsional

El oficialismo destacó que ubicar el gasto previsional, que está en 13 puntos del PIB, en un tope de 10 puntos del PIB en 2080 fue un compromiso de campaña.

El miembro informante en mayoría, Pedro Jisdonian, resaltó que, a pesar de los varios cambios que debieron realizarse por presión de Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), que integran la Coalición Multicolor, el proyecto cumple con “la propuesta del gobierno”.

La edad de retiro, actualmente en 60 años, pasará a 65, de forma escalonada: se modifica para las personas nacidas a partir de 1973, estableciéndose en 61 años, y se incrementa de forma escalonada anualmente: para los nacidos en 1974 se fija en 62, para los nacidos en 1975 se establece en 63, para los nacidos en 1976 se fija en 64, y en 65 para los nacidos a partir de 1977.

https://twitter.com/PITCNT1/status/1650889552704176130 HOY PARAMOS

CONTRA EL AJUSTE FISCAL ENCUBIERTO

MEDIANTE LA REFORMA JUBILATORIA DEL GOBIERNO NACIONAL

CONCENTRACIÓN 15 H PALACIO LEGISLATIVO



Trabajar más para jubilarse

Menos ingreso que el actual

Recorte a pensiones por discapacidad & viudez

Más y peores AFAPS pic.twitter.com/z29JzRmEZ0 — PIT CNT (@PITCNT1) April 25, 2023

La huelga

Fue clave para el éxito del paro la adhesión de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott). La medida abarca al transporte urbano, suburbano y departamental, y comenzó en el turno nocturno del lunes 24/04.

Las cooperativas Coetc y UCOT fueron las primeras en parar sus servicios a partir de las 20:00 y retoman sus frecuencias normales luego de la misma hora del martes 25/04. En tanto, los servicios de Cutcsa y COME fueron suspendidos en las primeras horas del martes.

También el Sindicato Único y Autónomo de los Trabajadores del Taxi llamó a concentrarse en su sede (Clemente César y San Martín) sobre el mediodía para luego marchar hacia el Parlamento.

La Federación Uruguaya de Magisterio, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y la Asociación de Funcionarios de UTU se sumaron al paro general de 24 horas y a la movilización.

También se sumaron a la convocatoria del PIT-CNT el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada y la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República.

Por su parte, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos informó se sumó al paro de 24 horas “en toda la industria de la construcción y ramas anexas” y convocó a “todas y todos los trabajadores y sus familias a rodear el Palacio Legislativo” en Montevideo, y en el resto del país, a unirse a los actos y concentraciones que se definan.

La Federación Uruguaya de la Salud tampoco trabaja. Ni la Asociación de Bancarios del Uruguay. Los empleados bancarios invitan a “rodear” el Palacio Legislativo a partir de las 16.00.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado realiza el paro de 24 horas en “todos los servicios”. En el caso de la salud pública sólo se atienden urgencias y pacientes oncológicos. Van a la movilización.

La Asociación de Empleados y Obreros Municipales también se paralizó y convocó a la concentración a partir de las 14:00 para luego marchar hacia el Palacio Legislativo.

https://twitter.com/portalmvd/status/1650882450547933187 El #PitCnt espera que sobre las 15:00 horas la gente llegue a la explanada del Parlamento para asistir a la concentración. Sobre las 16:00 empezarán los cuatro discursos en un estrado entre el edificio principal y el anexo del Palacio Legislativo. https://t.co/SNBQyNFFsl — Montevideo Portal (@portalmvd) April 25, 2023

El texto

El jueves 27/04 volverá a expedirse el Senado, por donde ya pasó, pero tuvo cambios en Diputados.

Para el oficialismo,

“nadie puede negar que esta reforma es totalmente necesaria”, y

“es imperativo realizarla por 3 razones fundamentales”:

“El contexto demográfico, con una tasa de natalidad que disminuye en forma más que importante y una esperanza de vida que viene en sostenido aumento”. “La alta fragmentación del sistema vigente, producto de la existencia de diferentes regímenes que provoca inequidades en materia de derechos y obligaciones”. “El gasto público que está detrás de este sistema de seguridad social es excesivamente alto y la situación tiende a empeorar con el correr del tiempo”.

Un ejemplo: si el Banco de Previsión Social (BPS) no toma medidas, pasará a un gasto de 8,4% del PIB en egresos en 2025 a 9,6 en 2050.

El diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, recordó que en 2008 el FA hizo una reforma de la seguridad social que logró que “60.000 uruguayas y más de 40.000 uruguayos se jubilen, porque no tenían posibilidad ninguna de obtener una jubilación, ni siquiera a la vejez”, y “no cuesta tanto imaginar qué hubiese pasado si esa reforma no se hubiera hecho: más de 100.000 uruguayos tendrían que haber estado apoyados en nietos, sobrinos, hermanos, todo lo que trastocaría no haber tomado esa decisión”.

Ahora, ¿de verdad van a seguir argumentando que esta ley da la posibilidad de trabajar a los jubilados? ¿De verdad eso es un mérito? ¿Saben quién tiene la opción de trabajar o quién va a tomar la opción de trabajar? El que se esté muriendo de hambre, a ese le vamos a dar la libertad. ‘Te jubilaste con 65 pero vas a poder trabajar’, y al diablo se te fue el ocio, el disfrutar después de 40 y pico años de trabajo, con tu familia, las chirolas que te quedan de vida. Ahora, ¿de verdad van a seguir argumentando que esta ley da la posibilidad de trabajar a los jubilados? ¿De verdad eso es un mérito? ¿Saben quién tiene la opción de trabajar o quién va a tomar la opción de trabajar? El que se esté muriendo de hambre, a ese le vamos a dar la libertad. ‘Te jubilaste con 65 pero vas a poder trabajar’, y al diablo se te fue el ocio, el disfrutar después de 40 y pico años de trabajo, con tu familia, las chirolas que te quedan de vida.

--------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

¿Golpe de mercado? El dólar blue explotó a $470

Sergio Massa: "Me convocaron a una tarea compleja"

Cimbronazo en la región por el dólar: Se dispara en todos estos países

Nuevo incendio en Iron Mountain y estallan las redes

AFIP no deja de aspirar: Ahora se llevó un "superauto"