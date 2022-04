La tequila emboscó a la hembra en pantalón, Chavela Vargas

Bueno, es cierto que llegó hasta los 93 años pero ¿pudo haber vivido mejor?

Todos ponderan la gente que con la que interactuó, convivió, compartió vida: Frida Kahlo y Diego Rivera, Pedro Almodóvar, Pablo Picasso, Pablo Neruda, Carlos Fuentes, Carlos Monsivais, Juan Rulfo, López Michelsen, Agustín Lara, Alfonso Camín, Nicolás Guillén, Juan Carlos del Valle y Gabriel García Márquez.

Artista excepcional, persona tan seductora como carismática. Sin embargo, ¿pudo haber aprovechado mejor su talento?

El movimiento LGBTQ+, que la considera una pionera, culpa por sus desvelos a su familia conservadora, o a la sociedad no inclusiva, o a las malas juntas. Pero ¿por qué no aceptar la responsabilidad propia? Si Chavela Vargas fue propietaria de sus éxitos también lo fue de sus frustraciones. De eso trata madurar.

CHAVELA VARGAS EN CONCIERTO

El comienzo

Ella nació en el distrito de San Joaquín (Heredia, Costa Rica) y se llamó Isabel Vargas Lizano.

Su historia fue contada por ella misma en el documental 'Chavela' (2017), dirigida por Catherine Gund y Daresha Kyi, militantes de la cultura LGBTQ+.

El documental presenta la historia profundia:

Chavela niña en Costa Rica con el fondo “Cantaba para la gente de la tierra y de la mar, y nadie vio que una pena se enredaba en su cantar ¡Qué cante la niña Isabel!”.

Chavela lesbiana, que canta “Mientras haya música en el alma te amaré, vida mía”.

Chavela en Bellas Artes en su regreso a México, luego del éxito en España, luego del olvido en México y sus problemas con el alcohol, luego del éxito de joven: “Este amor apasionado anda todo alborotado por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer”.

Ella llegó a México en los años del Cine de Oro. Sociedad machista, que no aceptaba la homosexualidad, y donde Chavela decide desafiarla desde su arte, el canto: se puso pantalones, se corto el cabello y le concedió libertad a su voz grave.

“La Chavela apareció en 1942”, afirma. Antes, ella se sintió un travesti, inentando lucir tacones, maquillaje, vestidos, cabello largo: “Me puse pantalones y el público se quedó callado”.

Ella no hizo pública su homosexualidad hasta 1981, pero tampoco hacía falta. De paso, personaje apasionado: “Quien no ha amado, no ha vivido”.

Chavela Vargas - La Llorona

Alcohol y abstinencia

José Alfredo Jiménez; personaje clave porque hasta entonces ella era una artista callejera y el la hizo ingresar al circuito profesional. También ella fue su compañera de la noche, y de las borracheras intensas.

El tequila era rutinario y así también se quedaba sin dinero. Vaya uno a saber cuán fue la realidad con Pérez Duarte pero en algún momento de la crisis de pareja, antes de la ruptura, Chavela dejó de beber. Y así fue como saltó de beber alcohol con albañiles en las banquetas de Tepoztlán a cantar sobria en el bar El Hábito, en su regreso a los escenarios.

Más tarde llegó su descubrimiento en España, la protección de Almodóvar, el reconocimiento y la alegría recuperada. Entonces volvió a México, en andas. Y así estuvo hasta el final. 'La Llorona', tal como la apodaban, murió el 5 de agosto de 2012 en Cuernavaca.

Chavela Vargas & Frida Kahlo

Chavela, 12 años menor que FridaKahlo, se conocieron y mantuvieron una relación cercana.

"Me invitó un amigo pintor. Me dijo: 'Esta noche hay fiesta en casa de Frida. ¿Vamos?' Fui y el ambiente era de mucha gente. Pasó la noche, cantamos, bailó todo mundo, ‘entequilados’ todos. Fue un deslumbramiento al verle la cara, los ojos. Pensé que no era un ser de este mundo. Sus cejas juntas eran una golondrina en pleno vuelo. Sin tener todavía la madurez de la mujer en mí, pues era muy niña, presentí que podía amar a ese ser con el amor más entregado del mundo, el amor más atado del mundo".

Aunque Chavela dice haber destruido todas las cartas de amor que recibió de Kahlo, existe una que la pintora envió a Carlos Pellicer en la que expresó su sentir por la cantante:

"Hoy conocí a Chavela Vargas. Extraordinaria, lesbiana, es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo. Pero creo que es una mujer lo bastante liberal, que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella. ¿Cuántas veces no se te antoja un acostón y ya? Ella repito, es erótica. ¿Acaso es un regalo que el cielo me envía?".

Chavela narra que después de conocerse, se fue a vivir un tiempo a La Casa Azul, junto a Frida y Diego Rivera, donde narra haberse sentido muy feliz y enamorada, así como amada por Kahlo.

"Me enseñó muchas cosas y aprendí mucho Sin presumir de nada, agarré el cielo con las manos, con cada palabra, cada mañana".

Vargas confesó no haber soportado mucho tiempo el triángulo y un día simplemente decidió abandonarla:

"Mis palabras posiblemente la hirieron mucho cuando le dije que me iba y ella me dijo: 'Lo sé. Es imposible atarte a ninguna vida de nadie. No te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Vete.' Y un día abrí la puerta y no volví".

Así era Chavela.

Chavela Vargas - Las Simples cosas

--------------------

Más contenido de Urgente24

El mejor alimento para ayudar al cerebro a 'envejecer bien'

He aquí 8 razones para comer estas semillas oscuras

Si quieres mejorar tu memoria, come más de este alimento

Beber esto a diario reduce azúcar en sangre, según estudios

Harvard avisa de coágulos de sangre y algo que muchos hacen