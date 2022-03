Veamos qué tanto sabes sobre el tomate: ¿Fruta o verdura?

Propiedades del tomate

El tomate maduro, además de agua, contiene carbohidratos, potasio, fósforo, magnesio, vitaminas B1, B2, B5 y C; también presenta carotenoides como el licopeno, el que junto a la vitamina C son antioxidantes. En el tomate el principal carotenoide es el licopeno (83%) conserva sus propiedades funcionales después de ser procesado, no presenta toxicidad y posee efectos antioxidantes, antiinflamatorios.

Al ser rico en licopeno, un pigmento carotenoide que ejerce una potente acción antioxidante en el organismo, lo que hace es proteger las células del efecto de los radicales libres e inhibiendo la proliferación de las células tumorales, previniendo y retrasando el desarrollo de diferentes tipos de cáncer, principalmente de próstata, mama y de ovarios en mujeres postmenopáusicas.

Así mismo, algunos estudios han relacionado que el consumo de licopeno que contienen los tomates ayuda a disminuir el riesgo de diferentes enfermedades cardiovasculares, como de infarto al miocardio, aterosclerosis y derrame cerebral.

Un estudio realizado en Canadá ha demostrado que el licopeno contribuye al buen estado de los huesos, especialmente en las mujeres después de la menopausia.

Por su elevado contenido de antioxidantes ayuda a mantener los vasos sanguíneos saludables, además de poseer fibras que ayudan a reducir los niveles de colesterol malo (LDL).

Las enfermedades no transmisibles (ENT), especialmente las enfermedades cardiovasculares (ECV) y el cáncer, representan un importante problema de salud pública. Una de las estrategias para revertir esta situación es incrementar el consumo de frutas y hortalizas.

Receta: Tomate relleno de champiñones, castañas y tofu

Rinde: 4 porciones

Ingredientes:

4 unidades de tomate

100 g de tofu (se puede reemplazar por ricota magra)

1 taza de castañas de cajú

2 tazas de champigñones

1 diente de ajo

Perejil picado a gusto

Sal cantidad necesaria

Preparación:

Lavar los tomates y ahuecar (reservar la pulpa) Procesar todos los ingredientes (quedara una pasta) Rellenar los tomates

