¿Tomas suplementos de vitaminas? Mira esta advertencia de Harvard

Detrás del telón

La FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) supervisa a los suplementos dentro de la categoría de alimentos y no de medicamentos. A su vez, los lineamientos del ente, sus aprobaciones y negativas son adoptados por otras agencias reguladoras, como la de Argentina.

"Los fabricantes pueden comercializar estos productos como si tuvieran beneficios cuando en realidad no existe ninguno. Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad”, aseguró Cohen.

El quid de la cuestión, revela Harvard, es que las vitaminas son muy baratas de fabricar y las empresas pueden invertir mucho dinero en publicidad.

“Los fabricantes de suplementos no pueden decir que su producto reduce el riesgo de enfermedad cardíaca. Pero sus etiquetas pueden incluir frases como ‘promueve un corazón saludable' o 'apoya la inmunidad', así como vagas promesas sobre la mejora de la fatiga y la baja motivación”, ejemplifica el artículo de la prestigiosa universidad.

Aunque los multivitamínicos no son útiles, al menos no son dañinos. “Pero el dinero que la gente gasta en ellos podría invertirse mejor en la compra de alimentos saludables”, aconsejó Cohen.

Según Harvard, las excepciones a estos consejos son casos de:

Dietas altamente restrictivas seguidas por un médico

Condiciones gastrointestinales que impidan la absorción de nutrientes

Cirugías para bajar de peso que alteren el funcionamiento normal del organismo

