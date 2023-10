¿Qué afecta al hígado? Cuidado con este alimento cotidiano

Muchas personas no se acuerdan de su hígado, pero cada vez hay más pruebas de que es necesario comenzar a cuidarlo hoy mismo. Y es que, la incidencia de enfermedades hepáticas ha crecido en la población, sobre todo, lo que se refiere a la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Se cree que, una de las posibles causas es la mala alimentación y los malos hábitos de vida. A propósito de esto, expertos en la salud hepática han advertido acerca de un alimento cotidiano que es muy dañino para el hígado y contribuye a la enfermedad del hígado graso no alcohólico. Mejor limitarlo en la dieta.