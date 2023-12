Las 3 peores dietas de 2023 que podrían sorprenderte

¿Dietas? Muchísimas, pero no todas son saludables. Si bien, las personas siempre están buscando planes de alimentación para adelgazar y mantener un peso saludable, no siempre las dietas que prometen alcanzar este objetivo son las más óptimas para seguir. En algunos casos pueden promover deficiencias nutricionales, ser muy costosas, y hasta peligrosas. Por eso, he aquí las peores dietas de 2023 según el reconocido ranking de U.S. News & World Reports.