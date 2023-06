Este alimento habitual se asocia con un cáncer aterrador

El cáncer de páncreas es conocido como uno de los cánceres más agresivos y letales. No sólo se expande rápidamente a otros órganos del cuerpo, sino que además no suele producir síntomas tempranos y es difícil de tratar. Pero, ¿Qué aumenta el riesgo de cáncer de páncreas? Aunque no se conoce la causa exacta del cáncer de páncreas, los expertos han dicho que algunos factores pueden aumentar la probabilidad de que una persona sufra esta enfermedad, incluyendo factores dietéticos. De ahí que hay un tipo de alimento que está en la mira, el azúcar. Específicamente, hablaremos de la fructosa.