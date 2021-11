Esta bebida está dañando su hígado, dice estudio

Bebidas azucaradas dañinas para el hígado

El estudio examinó a 1.636 descendientes de la cohorte del estudio original.

Los voluntarios informaron cada cuánto tiempo bebían bebidas azucaradas o refrescos, y los investigadores compararon estos autoinformes con la incidencia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico (ya veremos de qué se trata)

Pero, ¿Qué hallaron los científicos? Esto es lo que indica el medio Eat This, Not That!

Los consumidores frecuentes de bebidas endulzadas con azúcar (que informaron haberlas bebido entre más de una vez al día y más de una vez a la semana) tenían dos veces y media más probabilidades de enfermedad hepática .

. Los consumidores "ocasionales" de bebidas endulzadas con azúcar (es decir, entre una vez al mes y menos de una vez a la semana) vieron "un aumento más adverso en la grasa del hígado en comparación con los no consumidores".

Consumir bebidas azucaradas en exceso también aumenta el riesgo de obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardíacas.

¿Qué es el hígado graso no alcohólico?

El hígado graso no alcohólico es "una condición en la que el exceso de grasa se almacena en el hígado", así lo define el Instituto Nacional de Salud (NIH).

La Clínica Mayo sugiere que la enfermedad del hígado graso no alcohólico afecta a uno de cada cuatro estadounidenses.

Si bien, el NIH dice que la enfermedad hepática del hígado graso no alcohólico puede no conducir a complicaciones de salud graves, indica que puede causar agrandamiento del hígado y dolor.

¿Cómo saber si estoy mal del hígado?

Si bien, la enfermedad hepática no siempre causa signos y síntomas perceptibles, según la Clínica Mayo estas son algunas señales del hígado graso no alcohólico:

Fatiga

Dolor o molestia en la parte superior derecha del abdomen

Otros síntomas de alerta de que el hígado está funcionando bien son: