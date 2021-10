Demencia: Beber esto podría reducir riesgo, dice estudio

Café y té verde

En el estudio se analizaron datos de 13.757 participantes entre los 40 y 74 años de edad.

Al comienzo, los participantes habían informado sobre su consumo de café y té verde. Luego, los investigadores monitorearon el estado de salud de los individuos durante ocho años.

Según el medio especializado, Eat This, Not That!: Para examinar el impacto de estas bebidas de manera muy específica, los investigadores ajustaron su análisis de datos por factores demográficos y de estilo de vida, como el índice de masa corporal (IMC) de los participantes, la actividad física, los hábitos de fumar, el consumo de alcohol y el historial de enfermedades.

¿Qué hallaron?

Las personas de entre 60 y 69 años que consumían té verde con regularidad vieron un riesgo reducido de demencia .

que consumían vieron un . Las personas que bebieron café vieron un menor riesgo de demencia que las que bebieron muy poco o nada.

vieron un que las que bebieron muy poco o nada. Para experimentar un efecto más significativo del café, las personas tenían que beber alrededor de 11 onzas por día (una taza y media)

Cuidado con el exceso de cafeína

Si bien, este hallazgo se suma a otros estudios sobre los beneficios de la cafeína para la salud del cerebro, como dicen por ahí: "Todo en exceso es malo".

Otro investigación, publicada a principios de este año (2021), sugiere que un alto consumo de café está relacionado con volúmenes cerebrales totales más pequeños y riesgo de demencia.

El estudio fue dirigido por expertos de la Universidad de Australia del Sur (UniSA).

Los expertos evaluaron los efectos del café en el cerebro entre 17.702 participantes del Biobanco del Reino Unido, de entre 37 y 73 años.

Aquellos que bebían más de seis tazas de café todos los días, tenían un 53% más de riesgo de demencia.

¿Qué es la demencia?

La demencia no es una enfermedad específica, sino que es el término que se usa para definir varias enfermedades neurológicas que incluyen el Alzheimer y el Parkinson.

Por lo general, se trata de un grupo de trastornos relacionados con el deterioro cognitivo.

Algunos síntomas de demencia pueden incluir: