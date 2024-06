IBM premió una solución de IA generativa desarrollada en Entre Ríos

En la competencia, el desafío fue asistir a un cliente bancario para resolver un problema con su tarjeta de crédito, mediante el empleo exclusivo de una solución de Inteligencia Artificial. Cada equipo debió implementar la IA necesaria para responder a los pedidos del cliente, y en 12 horas, entregar el código fuente y un video en el que exhibiera cómo funcionaba la solución y cuál era su valor agregado.

“Nuestra empresa participó con su equipo de Inteligencia Artificial y logró obtener el mayor reconocimiento por la precisión de la solución, ya que fue la más económica, resolvió el problema de la manera más eficiente posible y entregó el retorno de la inversión más conveniente”, explicó Mirco Bombieri.

Su solución en la nube Braulio (www.braulio.io) es capaz de capturar los datos de documentos como por ejemplo facturas, tickets, comprobantes y remitos, entre otros, mediante Inteligencia Artificial, clasificarlos y exportarlos a un sistema de gestión ERP o CRM de forma automática.

La solución cuenta con un asistente virtual, que permite conversar en lenguaje natural con la base de datos, de manera tal que un usuario no técnico pueda acceder a información de manera instantánea, preguntando cuántos comprobantes pendientes tiene el proveedor X, por caso. En paralelo, este asistente puede interactuar con el resto de los sistemas ya implementados por el cliente.

“La IA generativa nos permite lograr un 99% de efectividad en la extracción de datos ya que, a diferencia de otras tecnologías, el reconocimiento no se realiza con plantillas o código algorítmico, sino que se utilizan modelos entrenados con documentos reales, para que la IA infiera cuándo se trata de la descripción de un producto, nombre o domicilio”.

En el procesamiento de comprobantes fiscales, permite ahorrar un 80% del tiempo que se dedica habitualmente a su registro en los sistemas, y lo hace 5 veces más rápido que en forma manual.

El futuro

De acuerdo con el reporte 'The economic potential of generative AI: The next productivity frontier', de McKinsey, la nueva ola de innovación en IA tiene el potencial de generar beneficios económicos anuales estimados en US$ 4.000 millones, a escala global.

“Sólo el mercado de registro manual de información aquí en la Argentina es enorme. Cualquier empresa destina muchos recursos a resolver tareas con varios softwares distintos, en los que los usuarios deben registrar la misma información una y otra vez, lo que provoca costos y atrasos importantes”, indica Bombieri.

El modelo de negocio de la solución con IA es de “pago por uso”, lo que les permite a los clientes invertir en función de los requerimientos de sus negocios. “Para empresas que requieran modelos de documentos específicos o simplemente desean una atención personalizada, brindamos una consultoría exclusiva destinada a la optimización inicial de documentos, configuraciones y capacitación”, completa.

