Neymar rescindió con el Al-Hilal y ofreció € 1.300 M para reemplazarlo por Vinicius Jr

¿Qué es lo que ocurre con Vinicius Jr en Real Madrid?

Según trascendidos, de momento Vinicius Juniors no ha dejado hacer saber su postura, y se espera que no sea pública. Algunos medios especulan con que el brasileño estaría pensándoselo, no tanto por el dinero, sino por el foco que le supondría ser la gran estrella de Arabia y, además, dejar un entorno que él considera “racista”, según ha denunciado varias veces en sus visitas a distintos estadios españoles.