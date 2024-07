Martín Demichelis en su último partido en River Plate, que busca a Marcelo Gallardo / Coudet / Crespo

Embed A partir de una decisión tomada de común acuerdo con las máximas autoridades del Club, Martín Demichelis ha dejado su cargo de entrenador del plantel profesional.



Dirigirá este domingo su último partido como entrenador del primer equipo.



Dirigirá este domingo su último partido como entrenador del primer equipo. River Plate agradece a Demichelis por… — River Plate (@RiverPlate) July 27, 2024

Hay mucha especulación en los simpatizantes de River Plate con el regreso de Marcelo Gallardo. Sin embargo, no es tan sencillo. El último año de Gallardo fue muy malo, lo que provocó una pérdida de poder del DT: tuvo que resignar el área de captación de talento, permitir que se desplazara a colaboradores suyos en divisiones inferiores, etc. Ahora Gallardo pretendería recuperar todo eso. O sea el poder total. No es un tema menor.