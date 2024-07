Martín Demichelis: Respaldo y TyC Sports con el "mito del brujo"

Sandra Rossi aseguró que su función es “entrenar el cerebro”

Con el objetivo de seguir haciéndole mucha más mala prensa a Martín Demichelis, de intentar forzar su salida, presionar para vuelta de Marcelo Gallardo o, en un caso hipotético, empezar a barajar candidatos para encontrar al reemplazante del actual DT, TyC Sports reprodujo un reportaje que concedió la misma Sandra Rossi al portal La Página Millonaria en la que aseguró que “mi función en el plantel es entrenar el cerebro. Desde un punto de vista funcional y no psicológico. Trabajo con software específicos para la velocidad de reacción y toma de decisiones que estimulan al deportista”.

No obstante, la especialista dejó en claro a La Página Millonaria: “No hay nada mágico en lo que hago, son entrenamientos de la misma sintonía como si fueran de cualquier otra parte del cuerpo. Con diez sesiones ya se empiezan a notar los grandes cambios en los jugadores, y ellos lo hacen con mucha disciplina y entusiasmo”.

Los periodistas deportivos ‘piden la cabeza’ de Martín Demichelis

A causa del nuevo traspié de Demichelis ante el “Tomba” mendocino, un grupo de periodistas deportivos pidió “su cabeza” por el mal presente del equipo riverplatense a través de distintos mensajes publicados en la red social X (Ex Twitter).

De ahí, Pablo Gravellone, periodista de TN Deportivo y El Trece apuntó: “Demichelis le está haciendo mal a River al no renunciar. Se está generando un clima muy tenso y hostil que no le sirve a nadie. También le cabe a la dirigencia que mantiene al DT contra la voluntad de los socios y los hinchas. Hay veces que lo más sano es barajar y dar de nuevo”.

Incluso, la cuenta de X Sudanalytics publicó: “MARTÍN DEMICHELIS está evaluando RENUNCIAR como DT de River. Vía @HernanSCastillo-@DamianAvillagra”.

Por lo tanto, el periodista Hernán Castillo fue mucho más directo contra Demichelis: “Papelón absoluto. Con el último perdió River. El ciclo está cumplido hace rato. No entiendo qué no ven los dirigentes de River. El entrenador no les llega a los jugadores y ya lo expliqué muchas veces. No hay excusas. Papelón”.

Al rato, Hernán Castillo vaticinó: “El domingo el ‘muñeco muñeco’ será himno y gritó de guerra. La gente quiere q vuelva ya. Cómo resisten no llevarlo y seguir bancando a Demichelis? El actual dt está pensando en renunciar. Qué hará Gallardo ante el clamor popular?”.

Martín Demichelis ¿Cuánto le queda en River?

En medio de este panorama complicadísimo, Martín Demichelis tiene contrato con River hasta diciembre de 2025 aunque la dirigencia está convencida de que podrá enderezar el rumbo del plantel profesional y por esto no rescindirá su vínculo con la institución de Núñez.

De esta manera, a Demichelis le quedarán, como mínimo, 17 meses más de contrato ya que la dirigencia le firmó su vínculo hasta el 10 de diciembre del 2025. En esta fecha se dará el cambio de dirigencia tras las elecciones del próximo año.

Las estadísticas de Martín Demichelis en River

A lo largo de su año y medio en el Millonario, Martín Demichelis dirigió un total de 85 partidos con 51 victorias, 18 empates y 17 derrotas en los cuales convirtió 153 goles a favor y recibió 77 tantos. Además, se coronó campeón de la LPF 2023, el Trofeo de Campeones 2023 y la Supercopa Argentina 2024.

En el detalle de los partidos disputados como local y visitantes, Demichelis lleva 37 encuentros como visitante con 13 derrotas, 12 empates y 14 victorias mientras que de local arrasa con 31 victorias, 5 igualdades y solo dos 2 caídas.

