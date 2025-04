Kun Agüero terminó de hacer explotar a los hinchas de Independiente

Allí fue cuando llegó la respuesta que generó aún más repudio de lo que suele generar el delantero habitualmente: "No es mi casa, pero es donde nací y arranqué. Pero cuando me invitan estoy para divertirme.".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LacarpadeVD/status/1906877311909020058&partner=&hide_thread=false Asique no es tu casa @aguerosergiokun



Aguero no merece a #Independiente, basta de este tarado dando vueltas en el club cuando se le canta!!! https://t.co/I39IaId0by pic.twitter.com/7JpQHDwcch — Lacarpadevilladominico (@LacarpadeVD) April 1, 2025

Quizá entendiendo que su relación con el hincha del Rojo no es del todo buena, otra respuesta (aprovechando la orientación de la pregunta del periodista), no hubiese generado el repudio.

La cuenta de Independiente dividió aguas

El único gol que subió la cuenta de Independiente a sus redes, fue el marcado por el Kun Agüero. El partido Senior entre el Rojo y Racing finalizó 3 a 3 y el ex Atlético Madrid formó parte del golero.

Ya de por sí, cuando se subió el flyer del encuentro, hubo mucho repudio por parte de algunos hinchas con comentarios como: "Basta de agüero en Independiente por el amor de dios", debido a que el Kun ocupaba la mayor parte de la foto.

En cuanto al gol ante la Academia +35, algunos expresaron su bronca contra el histórico compañero de habitación de Lionel Messi y otros, lo defendieron. "Odienlo ustedes x mi que a mi no me sale" o "Lo hubiera hecho allá por el 2018 cuando dijo que iba a volver, ahora no me interesa en lo absoluto", fueron algunos de los comentarios que se pudieron observar en la respuesta a la cuenta oficial.

image.png

Respecto a lo físico, una vez finalizado el encuentro, Agüero declaró: “Terminé bien por suerte, bastante bien de aire. Estoy contento por volver a jugar acá y esta vez pude terminar el partido”.

