En Independiente no parecieran estar muy contentos con Kun Agüero

image.png

En la imagen del mencionado anuncio, se ve que el ex Atlético Madrid tiene preponderancia por sobre sus compañeros, lo cual indignó a algunos hinchas del Rojo.

Algunos de los comentarios que se pudieron observar en la publicación subida por el club de Avellaneda son:

"Basta de prestar la camiseta. Independiente es muy grande para estas cosas"

"El único de todos esos que no gano nada en el club es la figura de mayor tamaño en la foto. Ah y tampoco es campeón del mundo."

"Basta de agüero en Independiente por el amor de dios"

image.png

El enojo de los hinchas con el Kun agüero

Sergio Kun Agüero actualmente tiene 36 años y por ende, edad para jugar en el Senior debido a que es para +35.

Debutó profesionalmente el 5 de julio de 2003 a sus 15 años, de la mano de Óscar Ruggeri, quien en aquel momento era entrenador de Independiente.

El 30 de mayo de 2006, fue oficializado el traspaso del 90 % de su pase al Atlético de Madrid, a cambio de 23 millones de euros, siendo así la venta más cara de la historia del Rojo.

Hizo una carrera maravillosa (pasó por Atlético Madrid, Manchester City, FC Barcelona, Selección Argentina) y se tuvo que retirar a los 33 años por cuestiones de salud.

image.png

Cuando estaba en el Barsa, ya era repudiado por algunos hinchas del Rojo debido a que entendían que ya era momento para que vuelva a jugar en el club en donde surgió. De hecho el mismo (ex) futbolista fue quien prometió en varias ocasiones volver al que dice que es el club de sus amores.

"No volví a Independiente porque yo quería hacerlo para ganar y sabía que eso no iba a pasar", declaró el ex delantero una vez retirado.

Otra de las cosas que no gustó en algunos hinchas, fue el año pasado cuando Agüero expresó que si se diera la posibilidad de que el Rojo se transformara en una SAD, él mismo iría a buscar al City Group porque los conoce de su paso por el Manchester City, porque son "gente de buena fe".

+ EN GOLAZO 24

Se agravó el estado de salud de Hugo Gatti

Fernando Gago suma a su palmarés: Perdió con dos ex panelistas de ESPN

Vuelve Quique Wolff y Simplemente Fútbol pero no a la TV: dónde y cuándo estrena

Ander Herrera ingresó en el 2T, se lesionó, se sacó solo y rompió en llanto

Noche olvidable para Boca: cayó vs. Newells, falló un penal y se lesionó Herrera

Cristian Fabbiani usó la frase de Gustavo Costas para chicanear a Boca y Gago