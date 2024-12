El fútbol femenino avanza pero falta cambio cultural

conmebol.png Mal Alejandro Domínguez: Él dice que apoya el fútbol femenino pero... no se nota.

En cambio en la página web de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), 2 de las 4 notas principales son de fútbol femenino: 'Bonmatí retiene la corona The Best a la Jugadora de la FIFA' y 'Hayes recibe el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino'.

fifa.png El fútbol femenino ha sido un logro muy importante de Gianni Infantino en FIFA. Y se nota.

Diógenes el Cínico, filósofo griego, es el autor de la frase: "El movimiento se demuestra andando".

Es un mensaje de Golazo 24 a los 2 directivos presentes en el evento,

porque a las promesas hay que sumarle acción.

Hasta ahora, el fútbol femenino está más potente en Europa y USA. Un ejemplo: Los clubes de la Superliga Femenina (WSL) generaron 48 millones de libras esterlinas en ingresos en la temporada 2022 / 2023, un aumento del 50% respecto a la temporada anterior, según Deloitte. Entonces, el nuevo acuerdo que se firmó en septiembre 2024 con el banco Barclays como patrocinador principal tuvo un aumento del 100%, firmado con la nueva empresa de la WSL, Women's Professional Leagues Limited (WPLL). La preocupación es, según Christina Philippou, experta en finanzas del fútbol femenino, es el crecimiento de los salarios de las jugadoras.

WINN (Women In The News Network) es una Organización No Gubernamental que preside Gabriela Olivan y que se presenta así: "Una red global de mujeres periodistas y comunicadoras de habla hispana que promueve la fluidez digital, la colaboración y la inteligencia colectiva." Basta menciona que Paula Bertol es revisora de Cuentas suplente; y Marita Carballo es vocal suplente; y en el Consejo Asesor se encuentran Susana Malcorra, Carolina Amoroso (TN), Daniela Blanco (Infobae), etc. etc.

WINN organizó con el Club Atlético River Plate un evento del modelo 'Conversatorio', titulado 'Fútbol Femenino: el gol del futuro', para destacar el potencial del fútbol femenino como motor de cambio social, económico y cultural.

winn.jpg La actividad de WINN en River Plate.

Participaron:

Javier Zanetti , vicepresidente del FC Internazionale (de Milán);

, vicepresidente del FC Internazionale (de Milán); Ignacio Villarroel , vicepresidente 2do. de River Plate;

, vicepresidente 2do. de River Plate; Stéfano Di Carlo , secretario general de River Plate;

, secretario general de River Plate; Juan Pablo Sorín , ex jugador de la Selección argentina y de River Plate;

, ex jugador de la Selección argentina y de River Plate; Romina Sacher , directora de ElFemenino.com.ar/;

, directora de ElFemenino.com.ar/; Victoria Costa , exjugadora de River Plate y entrenadora;

, exjugadora de River Plate y entrenadora; Sebastián De la Fuente , entrenador de fútbol UEFA A;

, entrenador de fútbol UEFA A; Paulo Ávila , Gerente de Marketing de Rexona (Unilever); y

, Gerente de Marketing de Rexona (Unilever); y Aldana Pereyra, Gerente de Estrategia de TNT Sports (Warner Bros. Discovery Latin America).

En el panel 3 (Liderazgo y Visión: El futuro del fútbol femenino), Ignacio Villarroel se preguntó: “¿Quién dijo que el fútbol es de los hombres, que los clubes son de los hombres? El fútbol es de todos y todas y la convocatoria es que todos y todas estemos en igualdad de condiciones."

Stéfano Di Carlo señaló: "River tiene larga tradición en participación e inclusión femenina. La mujer participó en la fundación del Club. En la Asamblea societaria, aquí las mujeres votan desde la década del '30. (...) El fútbol femenino es una parte central de la agenda de River".

Gabriela Oliván: “Estamos en un momento bisagra. Los números son contundentes: el último Mundial de fútbol femenino fue visto por más de 2.000 millones de personas y generó ingresos por US$ 570 millones en patrocinios. El fútbol femenino es un fenómeno global y como modelo de negocio, está rompiendo barreras. (...)".

Javier Zanetti: "Yo sabía que iba a crecer muchísimo y para nosotros, es una pieza central para el crecimiento para nuestro Club. Si partimos siempre de la igualdad, todo es posible. Tenemos una hoja en blanco y hay que llenarla y es nuestro rol hacerlo de la mejor manera".

Juan Pablo Sorín: "Tenemos que intentar traer nuevos negocios, traer nuevas visibilidades para que esto explote cada vez más, porque solamente se puede ganar, las marcas tienen que entender que tienen que apostar por el fútbol femenino, solo hay espacio para crecer (...)".

