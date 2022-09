"Yabba Dabba Do", Los Picapiedra cumplen 62 años

Hanna Barbera presentó ‘The Flintstones’ (Los Picapiedra) como una versión prehistórica de The Honeymooners, una serie icónica de los ‘60 en EE.UU, protagonizada por Jackie Gleasonuna. Originalmente se había pensado en el nombre The Flagstone, pero ya había una familia de ese apellido en la tira cómica Hi & Lois.