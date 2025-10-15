Tamerlán "El Cojo": Desde Anatolia a India, hacía torres con cráneos

A sus 20 años adquirió una importante experiencia de mando como bandido. En esta época fue herido gravemente por una flecha y, como consecuencia, no podía caminar correctamente con su pierna derecha ni levantar su brazo, pero eso no lo limitó con sus habilidades para el combate.

image Kan Timur, pintura

A pesar de no ser descendiente directo de Gengis Kan ni de un jefe supremo, empezó a ser popularmente conocido por su astucia en combate y su carisma. Pronto se ganó una buena reputación como hábil luchador. En ese entonces, servía como mercenario bajo la autoridad de varios señores de la región de la actual Uzbekistán, de las tribus túrquicas mongolas.

En la década de 1360, aprovechó el caos político en el Kanato de Chagatai (una de las subdivisiones del Imperio Mongol) y se alineó con el kan Kazgan, y luego con su hijo. Sin embargo, al poco tiempo, los superó y empezó a controlar Samarcanda y Transoxiana (región al norte del río Oxus).

En 1370, a sus 34 años, se proclamó "Amir" (príncipe o señor), no "kan" porque no tenía sangre gengiskánida. Entonces, para legitimar su liderazgo y convertirse en kan, se casó con una princesa descendiente de Gengis Kan y colocó a un kan títere (Soyurgatmish) como figura decorativa, mientras él ejercía el poder.

Timur derrocó al kanato de Chagatai y conquistó Persia (Irán), destruyendo ciudades rebeldes como Isfahán, donde se dice que mató a más de 70.000 personas, unificando a las tribus túrquicas-mongólas.

También se extendió sobre Irak y Mesopotamia, donde enfrentó al Imperio Jalayírida y tomó Bagdad en 1401. Se estima que murieron más de 90.000 personas en la toma.

image Los herederos al trono de Timur | GENTILEZA RTVE.ES

En las zonas del Cáucaso y Anatolia, Timur al mando de sus tropas, a caballo y desefundando su espada, derrotó a los georgianos y a otras varias potencias. En 1402 derrotó al sultán otomano Bayaceto I en la Batalla de Ankara, capturándolo y desestabilizando temporalmente al naciente Imperio Otomano.

En 1398, invadió la India y saqueó Delhi, masacrando entre 100.000 y 200.000 personas, en lo que fue uno de los episodios más sangrientos de su carrera.

El "gran último Kan" túrquico-mongól, un líder despiadado que construía torres con cráneos humanos de los enemigos vencidos, también dejó un legado cultural por haber sido un mecenas de las artes que fomentó un renacimiento cultural en Samarcanda, la capital. Contrataba a músicos y artesanos de las ciudades conquistadas, y los llevaba a la Capital, para embellecerla.

