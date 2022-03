Son las becas, estúpido (para Joe Biden)

El tema es uno en una larga lista de promesas que Biden hizo durante su campaña y que los defensores, en particular los que representan a los votantes jóvenes, dicen que el Presidente se está demorando.

Cada vez más, les preocupa que, además de abordar el cambio climático y contrarrestar los ataques del Partido Republicano al derecho al voto, la falta de una acción amplia sobre la espiral de la deuda estudiantil envíe una señal a la Generación Z y a los Millennials de que Biden y su partido no están dispuestos a usar todos sus poderes disponibles para hacer cambios inmediatos y significativos que afecten sus bolsillos y su futuro.

“La Casa Blanca no parece entender que su base no son solo personas blancas mayores que quieren escuchar 'Financien a la policía'”, dijo Max Lubin, cofundador y director ejecutivo de Rise, Inc., refiriéndose a la reciente declaración de Biden. Estado de la Unión. “Es joven y racialmente diverso y necesitamos la cancelación de la deuda estudiantil y la acción climática para que los jóvenes tengan una oportunidad justa”. Rise, Inc. es una organización sin fines de lucro que aboga por la universidad gratuita.

Alrededor del 55% de los votantes elegibles de entre 18 y 29 años votaron en 2020, en comparación del 44% en 2016. De manera similar, en 2018, el 28% de los votantes jóvenes emitieron su voto en comparación con el 13% en 2014. Los votantes jóvenes demostraron ser fundamentales para Biden en los estados indecisos clave con estrechos márgenes de victoria tales como Arizona, Georgia y Michigan, según el Tisch College Center for Information and Research on Civic Learning de la Universidad de Tufts.

Ron Klain no cumplió

Los funcionarios de la Casa Blanca se reunieron con activistas externos y expertos en políticas la semana pasada, y varios asistentes le dijeron a Politico que abandonaron la reunión sin una indicación clara de lo que haría el Presidente con los préstamos estudiantiles, y sin compromiso de que actuaría pronto. Ha pasado casi un año desde que Ron Klain, jefe de gabinete de Biden, dijo que la Casa Blanca estaba a solo “unas pocas semanas” de esperar un memorando sobre los poderes legales de la administración para eliminar los préstamos estudiantiles federales. Y aún así, no ha aparecido tal nota. Tampoco tiene detalles sobre lo que ha concluido dicho memorando, si existe.

Pero, a diferencia de las prórrogas anteriores, el último impulso llega en un año electoral en el que quienes trabajan para motivar a los jóvenes sostienen que la falta de atención podría traer resultados desastrosos.

Mientras tanto, los prestamistas privados están presionando para reiniciar los pagos de préstamos estudiantiles , lo que complica aún más la política de congelación de préstamos estudiantiles.

Biden se ha mostrado escéptico durante mucho tiempo sobre su poder para perdonar incluso US$ 10.000 en deuda y prefiere que el Congreso tome esa medida. Pero la oposición al plan social económico de Biden del senador Joe Manchin (Demócrata - Virginia Occidental) deja pocas esperanzas entre la mayoría de los demócratas de que puedan aprobar, antes de noviembre, las piezas más importantes de la agenda interna de Biden, y mucho menos el alivio de la deuda.

ron klain.jpg Ron Klain, abogado, consultor político y ex lobbyista, jefe de gabinete de la Casa Blanca con Joe Biden. Antes fue jefe de Gabinete de 2 vicepresidentes, Al Gore de 1995 a 1999 y Biden de 2009 a 2011.

(...) Los funcionarios del Departamento de Educación lanzaron una sugerencia de extensión propia al instruir a las empresas que administran préstamos estudiantiles federales para que no envíen los avisos requeridos a los prestatarios sobre el inicio de sus pagos.

Aún así, los votantes jóvenes no ven la extensión de la deuda como algo cercano al cumplimiento de la ambiciosa promesa de Biden. Y tomar tanto tiempo incluso para confirmar que van en esa dirección está dejando a los prestatarios en una sacudida.

Edwith Theogene, director sénior de defensa del brazo de compromiso juvenil del Center for American Progress, señaló que el congelamiento de la deuda comenzó con el expresidente Donald Trump, lo que dejó a los votantes jóvenes “esperando que sucediera más”.

“No sabemos exactamente al 100% lo que la administración va a hacer”, dijo Theogene. “Nuestra preocupación [es sobre] las personas que se verán afectadas por esta situación y cómo podemos obtener resultados. Siempre estamos esperando con gran expectación para saber qué va a pasar a continuación”.

Cuando los defensores nuevamente presionaron a la Casa Blanca la semana pasada para que tomara medidas ejecutivas sobre la deuda estudiantil, los funcionarios no se comprometieron, les agradecieron su tiempo y agregaron que están “invertidos en priorizar el interés de los jóvenes”, dijo Theogene, quien se unió a la reunión.

Biden ha tomado medidas más limitadas para perdonar la deuda de los prestatarios discapacitados, los trabajadores del servicio público y los estudiantes defraudados, aunque el total de todas las categorías combinadas es una fracción de lo que debe el público en general.

Vedant Patel, un portavoz de la Casa Blanca, también reiteró que nadie ha tenido que pagar “un solo centavo” de préstamos estudiantiles federales desde que Biden asumió el cargo.

“Estamos construyendo un sistema de préstamos para estudiantes que funciona para los prestatarios y les brinda el alivio autorizado por el Congreso que ha resultado difícil de alcanzar durante demasiado tiempo”, dijo Patel. El alivio específico junto con la "pausa" del pago del préstamo estudiantil, agregó, "ha dado un respiro a los prestatarios".

“El Departamento de Educación continuará trabajando para garantizar una transición fluida hacia el pago, y la administración continúa investigando qué medidas de alivio de la deuda se pueden tomar administrativamente”, dijo.

Los defensores y los legisladores tienen la esperanza de que si Biden perdone al menos US$ 10.000 en deuda de préstamo a través de una orden ejecutiva, y que no se detenga allí. También restaure la buena reputación bancaria de los prestatarios en mora y garantice que los prestatarios accedan fácilmente a los planes de pago basados en los ingresos.

Aún así, la representante Nikema Williams (Demócrata - Georgia) dijo que “hay muchas personas que todavía están esperando” que Biden emita una orden ejecutiva que perdone la deuda estudiantil.

“Hicimos lo que la gente nos dijo que hiciéramos: ir a la universidad, conseguir un buen trabajo, comenzar una carrera y una familia, pero eso nos está frenando”, dijo. “Esto está frenando a generaciones de personas”.

Cuando se le preguntó qué acciones podrían ser más importantes para los progresistas antes de las elecciones intermedias, la representante Cori Bush (Demócrata - Montana) dijo a los periodistas que cancelar la deuda estudiantil podría ser una de las principales.

La representante Pramila Jayapal (Demócrata - Washington) dijo en una conferencia telefónica luego de la publicación del llamado del Progressive Caucus para acciones ejecutivas que la cancelación de la deuda estudiantil podría ayudar a impulsar una recuperación económica.

“Seguimos presionando mucho sobre la deuda de préstamos estudiantiles. Sabemos que, ya sabes, creemos que hay una buena posibilidad de una extensión continua de la pausa”, dijo ella. “Pero también creemos que deberíamos cancelar esta deuda y una parte significativa de la deuda y que realmente impulsaría la recuperación económica y la equidad racial, porque gran parte de la deuda de préstamos estudiantiles es significativamente peor para los negros que para los blancos. ”

Por ahora, Williams dijo que lo más importante que debe hacer la Administración Biden es asegurarse de que los prestatarios estén preparados para reiniciar los pagos. La deuda de préstamos estudiantiles, dijo Williams, es el problema más apremiante Nº2 que escucha de sus electores con sede en Atlanta, donde la brecha de riqueza racial está aumentando, justo detrás de los derechos de voto. En reuniones recientes en su distrito, Williams dijo que señaló sus propios esfuerzos en la deuda de préstamos estudiantiles, pero también el trabajo de Biden para financiar colegios y universidades históricamente negros, junto con otras medidas que afectan a los jóvenes que, enfatizó, no deben pasarse por alto.

Aún así, los defensores y algunos legisladores demócratas señalan que en los principales paquetes de ayuda negociados en el Congreso se sacrificaron disposiciones clave destinadas a hacer que la universidad sea más asequible desde el principio. Es poco probable que una orden ejecutiva por sí sola sea una panacea para los problemas de participación de los demócratas, pero lo ven como quizás el paso más claro que Biden podría tomar por su cuenta en los próximos meses y que podría sentirse de inmediato. (...)".

