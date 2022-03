¿Por qué Joe Biden no quiere la paz?

Joe Biden decidió avanzar en un conflicto al que se había negado Donald Trump. En cualquier caso es cierto que la OTAN fue cercando a Moscú desde la caída de la URSS y ambiciona un puerto militar en Ucrania. También es verdad que Vladímir Putin ni quiere ocupar Ucrania ni estaba decidido por el conflicto. La 'gilada' -siempre hay una 'gilada' que opina, en este caso leyendo el muy subjetivo The New York Times cuando en el mundo hay fuentes más serias de información y análisis- no logra explicar por qué motivo si Putin tenía decidido el conflicto dejó la mitad de las reservas de su Banco Central congeladas en Occidente. Pero el día que Volodymyr Zelensky amenazó que en forma "unilateral" Ucrania retomaría el desarrollo nuclear, todas las luces se encendieron en el Kremlin.