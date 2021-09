López Murphy: "Comencemos una rebelión anti estancamiento"

-¿Los errores son constantes en la Argentina o van cambiando según los ciclos y las personas?

-En la Argentina hay graves problemas estructurales. Sin duda que el mayor de todos es el estancamiento. Estamos perdiendo la batalla contra el estancamiento, corremos peligro de aceptar el estancamiento como destino nacional. Ese estancamiento tiene sus orígenes en el desorden monetario, el caos fiscal y la asfixia regulatoria. De pronto escuchamos que en los medios de comunicación se habla de "Estados fallidos", sociedades que pudieron ser pero no fueron. Me preocupa semejante horizonte al que nos puede conducir la falta de rebeldía contra el estancamiento eterno. Tenemos que enojarnos ante esa decadencia. Es hora de manifestar cuál es nuestro límite. Y ese es el sentido de votar.

-Ud. fue cofundador del PRO junto a Mauricio Macri. ¿Es el PRO que imaginó o es otro?

-Yo estuve alejado muchos años del espacio, desconozco todo acerca del PRO. Yo me relaciono con Juntos por el Cambio a través de la invitación de un grupo de personas muy entusiastas, defensoras de la institucionalidad y la democracia que se nuclearon en Republicanos Unidos. Estimo que me invitaron porque yo creo en los valores republicanos y me apasiona la libertad. Pero hay algo más: estoy muy preocupado por el presente y futuro de la pequeña y mediana empresa. Y tengo propuestas específicamente para las pymes, que es el motor de generación del ascenso social que resulta en clase media. Esto decepcionado con lo que ha sucedido en estos años y a veces me sorprendo preguntándome: ¿Cómo fue que llegamos donde estamos? Tenemos 500.000 pymes pero Chile tiene 2 millones. ¿Qué nos ha sucedido? No quiero hablar de crecimiento en abstracto sino en concreto: tenemos un país del tamaño de 2008 pero con más personas, más necesidades de empleo, más inflación, menos capacidad de financiación del sector público, más impuestos, un país que paga una tasa de interés extravagante por sus bonos para financiarse. Pienso en los jóvenes, que padecen el país que estamos dejándoles y me dijo que es hora de superar este derrape que nos han provocado.

-Vayamos a un tema puntual que les preocupa a esos jóvenes: la dificultad para alcanzar una vivienda. ¿Qué haría con la Ley de Alquileres?

-Derogarla. ¿Para qué sirve? Para nada. El problema de la Argentina es la creencia de algunos de que las regulaciones sustituyen la desconfianza. Algunos creen que cuando hay un texto legal se terminó el problema. Es llamativa esa forma de quitarse el problema de encima. La Argentina está repleta de leyes y regulaciones pero no funciona y está aferrada al estancamiento que provoca un deterioro en la calidad de vida y en las oportunidades, ¿no querrá significar algo? Un ejemplo es la Ley de Alquileres, y con eso algunos creen que aseguran vivienda para muchos. Error. El gran drama de la desconfianza reclama otro tipo de respuestas porque ese modelo de burocracia estrangula las iniciativas, expulsa a los emprendedores. El gran drama de la desconfianza lo provoca el Estado que abruma a todos, que cambia las reglas a su antojo, que quiere humillar a todos.

-¿Qué haría con los planes sociales?

-Primero hay que sanear la administración de cualquier asistencia del Estado. Tengo la impresión de que hay corrupción facilitada por los procedimientos. Por lo tanto hay que revisarlas rápidamente y darles absoluta transparencia. Luego hay que imitar lo que hizo Bill Clinton en su momento e inducirlos a convertirse en trabajo esencial pero en Pymes, no en cooperativas de trabajo ni cosas raras que no generan valor. No. En Pymes verificadas y verificables, no inventemos cosas raras. La revisión de la asistencia es inexorable porque está desmadrada. Es tan inexorable como la revisión de la seguridad social. El próximo verano será decisivo cuando las autoridades se sienten a negociar con los organismos multilaterales y el Club de París. La Argentina tiene una agenda de reformas inexorables por delante. Y esto es más temprano que tarde. Y todos los que refinancian van a exigir compromisos y acuerdos de todos porque son muchos años por delante.

-Anticipando esas reuniones venideras, un tema que estará sobre la mesa: ¿es posible bajar el gasto público que provoca tanto desbarajuste tributario y financiero? Los defensores del gasto insisten en que es inelástico.

-¿No es posible bajarlo pero sí es posible subirlo? ¿Es elástico a la hora de subirlo y es rígido a la hora de bajarlo? Pamplinas. Hay gente enamorada del gasto público e imagina más y más impuestos para alimentar la Vaca Sagrada. Pero un Estado presente es un Estado eficiente no un Estado elefante. Todo lo que pasó durante la pandemia demostró que el Estado gigante no resultó ni un Estado dinámico ni un Estado contenedor de sus ciudadanos. En la Argentina no necesitamos más Estado ni siquiera este Estado. Necesitamos más confianza, más seguridad jurídica, más estabilidad y esto provocará más inversión que necesitamos que sea en más puestos de trabajo porque, cuidado, no nos sirve la inversión que no provoque trabajo porque tenemos un problema muy serio con el empleo. Tenemos un desempleo juvenil récord y esa es la mayor inseguridad social imaginable.

lopez murphy.jpg Ricardo López Murphy el 27/10/2007, cuando era candidato a Presidente de la Nacion, en la pileta del Burzaco Futbol Club. Foto NA / Prensa Recrear.

lopez murphy_esteban bullrich.jpg Ricardo Lopez Murphy y Esteban Bullrich, binomio presidencial 2007 en la Plaza del Congreso. Foto NA: DANIEL VIDES

-Elecciones en Salta, Misiones, Jujuy, Corrientes... ¿tendencia o casos puntuales? Algunos dicen que el denominador común es que ganaron los oficialismos.

-Creo que también hay un voto castigo al Frente de Todos en cada uno de esos casos. Yo no tengo encuestas y, además, tiendo a desconfiar de todas las encuestas. Pero no veo al Presidente de la Nación y su fuerza partidaria provocando empatía, atracción, entusiasmo, esperanza.

-¿Por dónde comienza su agenda legislativa?

-Por el empleo. Para mi es el problema central. Sin empleo no hay esperanza ni dignidad. Quiero avanzar en una propuesta para promover los nuevos empleos, en especial el primer empleo. Tenemos que tener un modelo de crecimiento con más empleo privado. También creo que hay que bajar los impuestos al trabajo. Hay que cambiar los sistemas de contratación para los nuevos empleados y avanzar hacia un sistema de indemnización diferente, tomando como base el vigente en la industria de la construcción, en el cual el trabajador tenga depositado el monto de su indemnización y se lo pueda llevar si cambia de trabajo porque hay quienes se aferran a la antigüedad por el monto indemnizatorio pero si se lograra destrabar una variable de la otra, todo sería más dinámico. De paso, me parece una barbaridad que los sindicatos retengan el primer año de la cuota social de los afiliados. Me interesa debatir cómo funciona el sistema que destruye el empleo que tanto necesitamos. Y tenemos que ingresar al sistema la educación secundaria, vincularla con las empresas, desarrollar talleres, reivindicar el trabajo.

-Última: ¿qué legisladores recuerda por su desempeño parlamentario?

-No coincido con muchas de sus ideas pero me impresionaron por su capacidad para elaborar sus ideas y exponerlas, gente en la historia como Leandro N. Alem y Arturo Frondizi, o más recientes como Antonio Troccoli, quien parecía que siempre estaba en los temas más diversos. También gente que aprecié mucho como Alberto Natale. Y también me pareció importante el desempeño de Ricardo Gómez Diez. Pero, más allá de los hombres, hay que mirar las instituciones, hay que buscar un modelo que no puede ser el venezolano ni el cubano ni el nicaragüense ni el norcoreano, y trabajar con persistencia en el desarrollo y la cohesión social. No cometer el error de creernos lo que no somos, que, del otro lado, fue lo que le ocurrió a Chile, por ejemplo, que creyó que por unos años de crecimiento ya era Europa. Persisto en afirmar que la República es posible.